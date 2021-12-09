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Правительство подтвердило выделение 3 млрд руб. на развязку КЗС

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На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте будет направлено более 3 млрд рублей. Об этом 9 декабря сообщает правительство России в своём телеграм-канале.

Реконструкция объекта увеличит пропускную способность развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе и повысит безопасность движения, отмечается в сообщении. Работы планируется завершить в 2025 году.

В июня 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Министерством строительства РФ, правительством Санкт-Петербурга и АНО «Остров фортов» об инвестировании не менее 8 млрд рублей в строительство объектов транспортной инфраструктуры Кронштадта. Соглашение подписали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу (интервью с ней читайте на «Фонтанке»). Тогда же сообщалось, что 3 млрд рублей из федерального бюджета будут направлены на реконструкцию развязки КЗС.

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Комментарии (4)

***_555
На аттракцион дочи карнавального генерала.
PUtinka
Экономическую пользу от улучшения логистики не просчитали? Удобство и комфорт перемещений жителям и гостям города не учитываем?
angel of death
вдумайтесь - на эти деньги можно ощасливить 1000 семей, стоящих на беспросветной льготной очереди, если купить им студию у застройщика сегодня за 3 млн. .... 1000 семей или 1 вонючая развязка.... оцените, что важнее нынешней власти.... люди годами стоят в очередях в надежде на свой угол в этой стране, десятилетиями стоят.... вот что бывает когда старые маразматики у руля...
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