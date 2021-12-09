Правительство подтвердило выделение 3 млрд руб. на развязку КЗС

На реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте будет направлено более 3 млрд рублей. Об этом 9 декабря сообщает правительство России в своём телеграм-канале.



Реконструкция объекта увеличит пропускную способность развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе и повысит безопасность движения, отмечается в сообщении. Работы планируется завершить в 2025 году.



В июня 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Министерством строительства РФ, правительством Санкт-Петербурга и АНО «Остров фортов» об инвестировании не менее 8 млрд рублей в строительство объектов транспортной инфраструктуры Кронштадта. Соглашение подписали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу (интервью с ней читайте на «Фонтанке»). Тогда же сообщалось, что 3 млрд рублей из федерального бюджета будут направлены на реконструкцию развязки КЗС.

