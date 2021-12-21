КАД-2 вокруг Петербурга может обойтись в 170 млрд рублей

Один из вариантов строительства второй кольцевой дороги вокруг Петербурга предусматривает смету в 170 млрд рублей. Он согласован с Минобороны.



О цифрах журналистам 21 декабря рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. «Это западный вариант, от трассы М-11 до «Скандинавии», — цитирует его РИА Новости. — Там очень большие затраты, связанные в том числе с выкупом территории и переносом трубопроводов, газопроводов… Порядка 170 миллиардов рублей».



Ранее стало известно, что принято решение не задействовать в строительстве КАД-2 старую бетонку А-120, это будет полностью новая дорога, которая пройдет ближе к Петербургу. С Минобороны необходимо было согласовать прохождение трассы через Ржевский полигон.

