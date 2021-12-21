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КАД-2 вокруг Петербурга может обойтись в 170 млрд рублей

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Один из вариантов строительства второй кольцевой дороги вокруг Петербурга предусматривает смету в 170 млрд рублей. Он согласован с Минобороны.

О цифрах журналистам 21 декабря рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. «Это западный вариант, от трассы М-11 до «Скандинавии», — цитирует его РИА Новости. — Там очень большие затраты, связанные в том числе с выкупом территории и переносом трубопроводов, газопроводов… Порядка 170 миллиардов рублей».

Ранее стало известно, что принято решение не задействовать в строительстве КАД-2 старую бетонку А-120, это будет полностью новая дорога, которая пройдет ближе к Петербургу. С Минобороны необходимо было согласовать прохождение трассы через Ржевский полигон.

Проект КАД-2 был публично реанимирован минувшим летом, когда о нем напомнил президент России Владимир Путин. «Фонтанка» подробно рассказывала о различных вариантах трассировки, которые успели во множестве появиться за годы, что обсуждается проект.

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Комментарии (10)

Steelpain
Это четверть бюджета города, платные дороги видимо прибыльный бизнес, плюс откаты.
f0ntan
Что вы все считаете про всякие Орловские тоннели да про Софийскую и Ветеранов! Кто платит, тот и заказывает. Где в статье говорится, что этот проект из бюджета СПб. Идея на федеральном уровне - Путина. Стоить будет федеральный Автодор, а не питерский, и не Ленавтодор. Со всякими хотелками на Ветеранов, Софийскую, Поклонную и пр. в черте СПб обращайтесь в ЗАКС и к Беглову. А КАД-2 - это федеральный проект
SlawaPiter
Естественно генподрядчиком будет ЗАО"ВАД" и, что так же естественно, минимум 50% бюджетных средств осядут по карманам чиновников.., еще процентов 12-15 растащат подрядчики на "пересортице" строительных материалов. Опять кинут очередных "субчиков", как при строительстве КАД, сольют очередную прачечную ВАДа, в прошлом это был "Пилон". Короче все по накатанной...
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