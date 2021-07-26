КАД-2. Владимир Путин предложил создать еще один кольцевой обход Петербурга

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что Петербургу нужна еще одна кольцевая дорога, более удаленная от центра, чем КАД.



Свое заявление глава государства сделал 26 июля на совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла с участием губернатора Александра Беглова.

«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы — от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала, — подчеркнул Путин. — И в этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое удаленное, более удаленное кольцо, обход города, по аналогии с ЦКАД, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленобласть, это будет, безусловно, востребовано».