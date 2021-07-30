«Прорабатываются новые проекты государственно-частного партнерства, такие как строительство 18 новых путепроводов через железнодорожные пути. Для нас это очень важно, потому что много стоят в пробках, то, что касается железнодорожных путей, которые подходят к нашим предприятиям», — сообщил Беглов 26 июля не то чтобы скороговоркой, но явно в череде более серьезных проектов, вроде Широтной магистрали или обновления подвижного состава в городе. Уточнений не последовало. В комитете по инвестициям на вопросы «Фонтанки» в неповторимом стиле развили сказанное губернатором: «Городом прорабатывается возможность реализации проектов по строительству и эксплуатации путепроводов через железнодорожные пути на принципах государственно-частного партнерства». И сообщили, что «совместно с потенциальными инвесторами проводятся предварительные переговоры с целью определения возможности подачи инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предложения о заключении концессионных соглашений в отношении реализации проектов». Речь идет о так называемой частной концессионной инициативе: инвестор предлагает вложиться, например, в оранжереи Таврического сада, эта заявка публикуется, и если никто не готов ее перебить — за счет снижения стоимости или смены характеристик, — лот уходит концессионеру. Однако обогатить сайт torgi.gov проектом Вавилонской башни не получится именно потому, что предварительно компания и концедент (в данном случае город) обсуждают, как они видят сотрудничество. 18 не 18, но 16 адресов, где возможно строительство путепроводов с привлечением внебюджетного финансирования, инвестиционный блок обсуждает, — об этом «Фонтанке» рассказали несколько информированных источников в Смольном. По их словам, перечень гипотетический, но разделен на три группы в зависимости от сроков. К первоочередным относятся шесть. В этой команде Тярлевский путепровод, который в Пушкине перепрыгнет через рельсы Витебского направления в створе Московского шоссе; напомним, это один из пунктов транспортного обеспечения будущего кампуса СПбГУ . Здесь же многострадальная Краснопутиловская, где эстакаду ждут много лет . Далее Туристская, которая одно время регулярно обновляла трагическую статистику сбитых на рельсах; именно здесь «Метрострой», у которого пульс тогда еще прощупывался, хотел испытать свою технологию подземных переходов . Еще один путепровод запланирован в составе трассы М-15, которая пойдет от Героев до КАД, и между пр. Ветеранов и кольцевой пересечет железнодорожные пути Ораниенбаумского направления. Оставшиеся 2 тоже являются частью более крупных строек: Усть-Ижорского шоссе (тут «прыгать» надо будет в Колпинском районе через рельсы Московского направления) и улицы Димитрова от Белградской до Орджоникидзе.

Вторая очередь включает 4 адреса. Один — в Курортном районе, где Тарховская улица встречается с путями Выборгского направления; второй — в Невском, в створе улицы Юннатов. Остальные призваны обеспечить железнодорожный маршрут от Финляндского вокзала через Левашово до Сертолово: в Приморском районе это путепровод в створе дороги на Каменку, в Выборгском — на улице Первого Мая.



Последними в очереди стоят шесть путепроводов. Два в Курортном районе (улица Воскова и улица Парковая должны разминуться с путями Выборгского направления), два — в Пушкинском (через Варшавское направление переходят Волхонское шоссе и улица Старинная). Кроме них, в списке путепровод на Бассейной улице и еще одна эстакада, по которой над рельсами проспект Девятого Января дотянется до улицы Грибакиных.



Комментарий коминвеста, пусть и мало добавляет к фактуре, невольно раскрывает инвестора: дело в том, что он слово в слово повторяет ответ комитета на вопрос, который «Фонтанка» задавала в связи с появлением в городе компании «Платная дорога Северной столицы». Зарегистрировал ее Алексей Строганов, который возглавляет ООО «Лыткаринская платная дорога» и является партнером предпринимателя Михаила Скигина. СМИ указывали на связи Скигина с компанией «Санкт-Петербургская платная дорога», с которой еще в 2017 Смольный на ПМЭФ подписал соглашение о намерениях в части строительства путепроводов на путях следования «Сапсана» и «Аллегро». «Фонтанка» рассказывала о некоторых адресах — опять же, Московское шоссе в Пушкинском районе, Ропшинское шоссе и Морская улица. Примерно в то же время свое предложение Смольному делало и ЗАО ИГ «РВМ Капитал», в его списке была и Краснопутиловская. До частной концессионной инициативы толком не дошло ни у кого.



По данным «Фонтанки», сейчас коминвест взаимодействует с «Платной дорогой Северной столицы». В первоочередном списке значатся 4 адреса, однако, по словам собеседников издания, их объединяет не столько смольнинская очередность, сколько расположение: юго-восточное направление. Под это описание подходят несколько, в частности Тярлевский, Усть-Ижорское шоссе, ул. Юннатов, пр. Девятого Января. Сроки, впрочем, в любом случае неизвестны.



Путепроводы из полного перечня так или иначе проскакивали в смольнинских планах много лет. Речь не только о многострадальных Туристской и Краснопутиловской, но и, например, об улице Юннатов, улице Дмитриева и других. В 2016 году говорилось, что строить их будут за городской счет, позднее некоторые попадали в заявку города на федеральное софинансирование. Частично этот список совпадает и с подготовленным РЖД в 2018 году перечнем, компания рассчитывала на московские деньги и на то, что стройкой будут заниматься город и область.



Сейчас Смольный не оставляет надежд привлечь инвесторов к государственно-частному партнерству; это вообще транспортный тренд последних лет, вот только реализуется он всё же в сравнительно крупных проектах — таких, как ШМСД или трамвайная линия до Славянки. Сколько должен стоить проезд по концессионому мосту через железнодорожные пути, чтобы отбить расходы на стройку, неизвестно; ранее произносилась сумма в 42 рубля с автомобиля.



В Октябрьской железной дороге на вопрос о ее участии в сооружении путепроводов за счет частных средств ответили, что оно ограничивается предоставлением окон в графике движения поездов и выносом коммуникаций из зоны строительства.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»