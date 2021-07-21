Михаил Скигин нашел для Сахалина инвестора из своих

автор фото Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Запись в СПАРК о приобретении компанией «Развитие транспортных проектов» (РТП) братьев Михаила и Евгения Скигиных 49 % долей в ООО «Овум групп» датирована 19 июля. Ранее компания целиком принадлежала Роману Белоусову, давнему бизнес-партнеру Михаила Скигина по большинству коммерческих проектов.

Основной вид деятельности «Овум груп» — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Это вторая инвестиционная компания, попавшая в бизнес-конструкцию заявленного Скигиным проекта строительства порта на острове Сахалин стоимостью 34 миллиарда рублей.



Она как бы уравновешивает паритетность участников проекта. Вошедшее в него недавно ООО «Синее море» с точно таким же профилем деятельности относится к бизнес-конструкции столичного предпринимателя Алексея Строганова. Этот участник сахалинского проекта, очевидно, не так близок к Михаилу Скигину, как Роман Белоусов.

Михаил Скигин заявил самый масштабный портовый проект Дальнего Востока текущего года. Речь о строительстве нового порта на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалина. Проект получил поддержку на высшем уровне — соответствующее концессионное соглашение утвердил лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Государство вложит в проект почти 4 миллиарда рублей, связанная со Скигиным компания — больше 30 миллиардов. У главы «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) на Сахалине два проекта. Первый — ООО «Порт Поронайск» — действующий морской терминал, который последние годы находится на реконструкции. Второй — будущий новый терминал — его реализует ООО «Многофункциональный грузовой район» (МГР). Интересы братьев Михаила и Евгения Скигиных в обоих проектах представляет принадлежащее им через кипрскую компанию РТП, у которой других бизнес-интересов не видно.



С начала этого месяца «Порт Поронайск» и МГР принадлежат скигинскому РТП лишь на 10 % . Остальные доли — у московского инвестиционного ООО «Синее море» Ольги Пучковой.

Пучкова не захотела общаться с автором статьи, но, по данным СПАРК, с мая 2017-го по июнь 2018-го она вместе с Алексеем Строгановым владела ООО «Русдор-Финанс» в соотношении 75 % к 25 % . Позже Строганов выкупил её доли и передал 33 % из них Ольге Хромченко, близкой знакомой российского министра финансов Антона Силуанова. Одно время «Русдор-Финанс» был участником МГР, но потом его доли в сахалинском проекте перешли «Синему морю».

Роман Белоусов и Михаил Скигин не стали комментировать приобретение долей в «Овум груп». Скорее всего, на сегодняшний день для строительства сахалинского порта открыто два инвестиционных канала. Один контролируется «Синим морем» из бизнес-конструкции Алексея Строганова, второй контролируется «Овум груп» Белоусова и Скигина.

О том, что Строганов, несмотря на партнерство со Скигиным в нескольких компаниях, связанных со строительством платных железнодорожных переездов, не может считаться человеком из его близкого бизнес-окружения, свидетельствует такой факт: когда в феврале 2021 года в «Русдор-Финанс» вошла знакомая министра финансов Ольга Хромченко, Михаил Скигин утверждал, что не знал об этом, хотя тогда 20 % МГР принадлежали этой компании.



В интервью 47news Скигин говорил:

«С Алексеем Строгановым меня познакомил Роман Белоусов в 2016 году. Мы с Романом тогда уже развивали проекты строительства платных переездов, а Алексей на тот момент был самым опытным инвестором в этой области — он руководил компанией, которая реализовала первый в России проект платного переезда в Рязанской области… Алексей — опытный инвестор в инфраструктурные проекты с большим багажом знаний в области ГЧП. И в проектах по строительству платных переездов в Подмосковье, и в проекте порта на Сахалине он участвует как финансово, так и посредством своего обширного опыта в вопросе реализации проектов ГЧП… С Ольгой Хромченко я лично не знаком. Насколько мне известно, она стала совладелицей «Русдор-Финанса» уже после того, как мы начали сотрудничество».

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

Справка:

ООО «Овум груп» зарегистрировано в Москве в декабре 2018 года. До последних изменений единственным владельцем компании был Роман Белоусов. По данным СПАРК, уставный капитал ООО составляет 10 000 рублей, штат сотрудников — 1 человек. Выручка за 2020 и 2019 годы не указана.

