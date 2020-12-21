Петербургу добавляют платных дорог. Пока только на бумаге

Единственный учредитель новой компании, появившейся на прошлой неделе, — москвич Алексей Строганов. Он возглавляет ООО «Лыткаринская платная дорога», которое в феврале 2020 года заключило с правительством Московской области концессионное соглашение на строительство примерно 53 км новых дорог. Объем инвестиций планируется на уровне 34,5 млрд рублей.

В Петербурге зарегистрировано ООО «Платная дорога северной столицы». Таким образом, еще один инвестор пробует почву для захода на городской рынок инфраструктурных ГЧП.

Параметры проекта, который запланирован в Петербурге, не сообщаются.



В городе уже несколько лет рассматривается несколько проектов частных дорожных проектов, которые планируется окупать за счет взымания платы с автомобилистов. Структуры предпринимателя Евгения Скигина заявляли о планах по возведению как минимум пяти переездов через железнодорожные пути. Еще один претендент на строительство в Петербурге платных дорог — московское ЗАО ИГ «РВМ Капитал». У него в планах также 4–5 путепроводов, хотя его перспективы пока более туманны.



«Городом прорабатывается возможность реализации проектов по строительству и эксплуатации путепроводов через железнодорожные пути на принципах государственно-частного партнерства (в том числе в части перечня объектов, включаемых в состав проектов, платежного механизма и т. д)., — подтвердили «Фонтанке» в комитете по инвестициям. — Также совместно с потенциальными инвесторами проводятся предварительные переговоры с целью определения возможности подачи инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предложения о заключении концессионных соглашений в отношении реализации проектов».

