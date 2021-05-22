автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил президенту, что для транспортного и инженерного обеспечения кампуса СПбГУ «целесообразно проработать варианты софинансирования с привлечением федерального бюджета». В качестве «экономического обоснования» — полмиллиона человек, проживающих поблизости, в качестве реципиентов — все возможные виды транспорта, от метро и трамвая до высокоскоростного поезда.

По данным «Фонтанки», письмо Беглова Владимиру Путину было направлено в конце апреля. В нем губернатор напоминает об утвержденной еще в 2018 году концепции кампуса и так называемой Технологической долины СПбГУ в Пушкинском районе.



На 150 га должны разместиться: научно-технический медицинский колледж со стационаром на 300 мест и лабораторным блоком на 1 тысячу мест; учебные и учебно-лабораторные корпуса на 25 тысяч студентов; блок обеспечения деятельности университета на 4 тысячи человек; общежитие на 25 тысяч мест с гостиницей на тысячу; конгресс-центр на 5 тысяч участников; объекты спортинфраструктуры на 8 тысяч занимающихся.



Губернатор, впрочем, подчеркивает, что всего на прилегающих территориях проживают полмиллиона человек — Пушкин, Павловск, Колпино, Славянка. Так что транспортное обеспечение кампуса увязано и с этими районами, это уже несколько иной объем. Градостроительное обоснование и концепция предполагают участие федерального бюджета — по крайней мере, называют его целесообразным. «Прошу поддержать позицию города», — подытоживает Беглов. По данным «Фонтанки», Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину проработать вопрос и представить план совместных действий.



Сама постановка вопроса несколько напоминает фразу хоккеиста Мити в фильме «Брат-2», когда Данила Багров приносит ему сумку с трудом добытых денег спортсмена: «Там еще проценты были...» В том смысле, что федералы и так уже берут на себя финансирование строительства самого кампуса: на старте проекта говорилось о каких-то частных инвесторах, но в правительственных документах значится только бюджет, причем субсидии до 2028 года составляют 47 млрд рублей. 430 млн уже направлены на проектирование, занимается этим «Студия 44». Однако теперь Смольный говорит: «Там еще на дороги надо бы...»



Конкретная сумма не называется. Ранее КРТИ называл ориентировочный объем затрат на транспортную инфраструктуру — 11,5 млрд рублей. Но особо подчеркивал, что это без рельсового транспорта. А Беглов упаковывает в письмо все, что когда-либо звучало применительно к кампусу — и к прилегающей территории: «строительство радиальных и широтных магистралей с устройством транспортных развязок с железнодорожной линией и магистралями непрерывного движения... а также строительство линий скоростного трамвая, обеспечивающих связь территории... с конечными станциями новой линии метрополитена, конгрессно-выставочным центром «Экспофорум», аэропортом Пулково и Юго-Западной частью Санкт-Петербурга».



Это, прямо скажем, предельно полный комплект. Разделить его можно на несколько направлений. Если говорить о дорожном строительстве, то сейчас реализуются несколько объектов. К примеру, Южная широтная магистраль (первый участок — от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой ул.). «Строительство участка с путепроводом через ж.-д. пути Витебского направления позволит соединить Петербургское шоссе, Московское шоссе (в Пушкинском районе) и в перспективе автомобильную дорогу федерального значения Р-21 «Кола», — говорят в аппарате вице-губернатора Максима Соколова, — создать на данном участке дублер Кольцевой автомобильной дороги, перераспределить транспортные потоки с участка КАД, работающего в режиме перегрузки». Здесь срок реализации — до 2025 года.

Кроме того, продолжается проектирование и строительство различных этапов продолжения Софийской улицы. Проектирование нескольких объектов закончится в текущем году: реконструкция М-10 в районе транспортной развязки с трассой М-11, а также реконструкция Колпинского шоссе от М-10 до Промышленной ул. и примыкание Северской ул. Вся стройка по ним должна уложиться в 2025 — 2027 годы.



Далее непосредственно для кампуса и Технологической долины просчитаны несколько первоочередных шагов. Во-первых, построить подходы к путепроводу через М-11 в створе Ям‑Ижорского шоссе; во вторых — продлить Промышленную улицу от Колпинского шоссе до Московского; соорудить Тярлевский путепровод в створе Московского шоссе и транспортную развязку Ям-Ижорское шоссе — Московское шоссе.



Сюда же можно отнести проектирование концессионной линии скоростного трамвая «Купчино — Шушары — Славянка». Проект планировки надо закончить в третьем квартале этого года, стройка запланирована до 2025-го.



Фото: ЦТП Поделиться Поделиться







Однако это не все. В схеме, которую разработал Центр транспортного планирования, на кампусе или рядом с ним клином сходятся все возможные виды транспорта. Здесь, в частности, видно продление Кировско-Выборгской линии метро южнее «Проспекта Ветеранов», одна из станций — прямо на границе кампуса. Это старый проект, на данный момент виртуальный даже для схемы развития метрополитена: она заглядывает за 2030 год, но все равно видит только перспективный отросток через «Ульянку» и «Авиагородок» до аэропорта. Планы Смольного, судя по комментарию транспортного блока, простираются дальше: «через «Пулково», территорию конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и территории активного жилого строительства». Правда, там признают, что отраслевая схема этого не предусматривает, вариант обсуждается только на долгосрочную перспективу. Как и еще один пункт: тактовое железнодорожное движение до Витебского вокзала, при котором пассажиров будут доставлять до станции «Царское Село» общественным транспортом.



На сюжет с метро, затаив дыхание, смотрит УК «Старт Девелопмент», девелопер города-спутника Южный: если ветку начнут копать до кампуса, то доберутся и туда, а строителям только этого и надо. Напомним, компания предлагала сама строить подземку на принципе концессии, но сейчас все замерло. «Мы сохраняем намерение участвовать в этом проекте как одна из сторон государственно-частного партнерства, — рассказал «Фонтанке» Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный». — При этом уточню, что под метро мы подразумеваем скорее не подземную трассу, а надземную линию. Такие наработки, насколько я знаю, уже были представлены правительству города (группой ВИС. — Прим. ред.). Мы реализуем проект на не застроенной территории, в greenfield, прокладывать ветку тут легче, можно сделать земельный сервитут на не застроенных полях — выделить территорию под дополнительные дороги». В конечном итоге в Южном должен сложиться полноценный транспортно-пересадочный узел на территории ИТМО Хайпарк.



Но перед этим он сложится у СПбГУ. «Проработан вопрос возможности устройства транспортно-пересадочного узла в зоне размещения перспективного депо метрополитена, включающего перехватывающую парковку, ж.-д. станцию высокоскоростной (специальной) железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, остановок наземного городского пассажирского транспорта, включая остановки перспективной линии трамвая и автовокзала», — говорят в Смольном. Это место, насколько можно судить, отмечено на схеме ЦТП фиолетовым пятиугольником.



Впрочем, насчет станции ВСМ есть вопросы. «Фонтанка» подробно писала о предполагаемой трассировке магистрали. В официальных материалах на сайте МЭР говорится, что от Московского вокзала по территории города ВСМ идет в едином коридоре с Октябрьской железной дорогой — до Обухово, переходит КАД, а после пересечения границ Фрунзенского и Колпинского районов отклоняется на запад и проходит в створе Софийской улицы, пересекая по пути следования реку Мурзинка и водохранилище Нижнее Кузьминское. «На территории Фрунзенского района между главным ходом Октябрьской железной дороги и ТЭЦ-22 планируется строительство технической станции Обухово-2 ВСМ, — сообщается в документах. — В районе Ижорского завода, ось ВСЖМ-1 продолжает прямолинейное движение до границ г. Санкт-Петербурга».



Фото: сайт Министерства экономического развития Поделиться Поделиться







Следующая станция ВСМ после Обухово запланирована уже у деревни Турово, что неподалеку от Тосно, она называется Жаровская. Однако, если верить схеме, между ними должна появиться платформа для студентов. В Октябрьской железной дороге на вопрос «Фонтанки» ответили: «Разрабатываемые сейчас проектные решения ВСМ предполагают прохождение трассы по Санкт-Петербургу в створе главного хода ОЖД, в стороне от г. Пушкин. Организация остановочного пункта для высокоскоростных поездов в районе Пушкина не планируется».



Эксперт по транспорту в агломерациях и автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов считает, что дополнительная станция для ВСМ на юге города нужна и пассажиропоток там будет высокий. Однако он считает, что ЦТП хорошо учитывает интересы автомобилистов, но забывает про остальных. «Схема, с одной стороны, выглядит интересно, — говорит он. — У нас на территорию кампуса приведена ну очень-очень-очень перспективная, то есть утопическая линия метрополитена. На территории, прилегающей к кампусу, предполагается станция ВСМ. Но не ясно, а что же из этого будет использоваться студентами. Потому что на метро — с тем диким количеством остановок, которое предусмотрено, — даже до окраин Петербурга получится очень долго. Электрички гораздо быстрее. Трамвай, который идет практически по границе кампуса, в него не заходит, а он мог бы быть большим подспорьем, особенно в подвозе к железнодорожной платформе «Детскосельская». Новые остановки электрички между Павловском и Царским Селом не предусматриваются. Очень странная схема обеспечения студентов и преподавателей, не направленная на них».



Справка



Смольный за последнее время активизировался на ниве привлечения федеральных средств в дорожную и транспортную отрасль города. Средства Фонда национального благосостояния замысловатым образом могут пойти на приобретение вагонов для петербургского метро. В теории, по федеральной программе, госбюджет может вложиться и в наземный электротранспорт города. Правительство направило заявку на софинансирование строительства подземки — это должно сдвинуть сроки сдачи 4 станций. Федеральный центр вкладывается в строительство Широтной магистрали.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»