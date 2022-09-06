Землю — рабочим. Смольный отдаст промышленным инвесторам участки без торгов и за бесценок

На новый инструмент поддержки претендуют 10 компаний с инвестициями около 8 млрд рублей. Дело за малым — доделать инфраструктуру промзон, которую начали создавать еще при Валентине Матвиенко.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Правительство Петербурга 5 сентября одобрило новые правила предоставления земли промышленным инвесторам, сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко на своей странице «Вконтакте». Речь идет о двух постановлениях, запускающих в Петербурге механизм так называемого «масштабного инвестиционного проекта» (МАИП). Первый устанавливает требования к таким предприятиям, второй разрешает предоставлять им землю по льготной ставке — 1 руб. за 1 кв. м.



В Смольном уверены, что инструмент будет пользоваться спросом. «В работе сейчас находятся уже порядка 10 инвестиционных проектов в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Многие из них направлены на выпуск импортозамещающей продукции», — приводятся в пресс-релизе слова губернатора Александра Беглова.

В комитете по промышленной политике на момент публикации не смогли уточнить, что это за компании. Однако, по данным «Фонтанки», среди них есть, к примеру, производители труб, химии и полиэтилена. Общая сумма заявленных ими инвестиций достигает 8 млрд рублей. Все предприятия уже работают в Северной столице и хотят расширяться.



Вице-губернатор Алексей Корабельников в своем telegram-канале уточнил, что среди отраслей, где ждут конкретных заявок, — металлообработка, производство изделий из металла и из пластмассы, изготовление оборудования, химическая промышленность, производство стройматериалов и другие. Идею давать промышленникам землю целевкой городские власти озвучили еще весной 2021 года. Необходимые изменения в закон, регулирующий правила предоставления городской недвижимости, были приняты в августе того же года. Но до разработки порядка инвесторы не могли реализовать эту возможность. В то же время власти неоднократно упоминали МАИПы как инструмент антикризисной поддержки в условиях санкций и меру для стимулирования импортозамещения.



До этого претендовать на целевое предоставление земли могли далеко не все промышленники. Для этого нужно было либо стать стратегическим инвестором (для производств планка инвестиций составляет 2 млрд рублей), либо резидентом ОЭЗ (то есть производить что-то инновационное, а не все подряд). Инвестиционные проекты в сфере обрабатывающих производств, вложения которых не дотянули до стратега, а специализация не подошла под критерии ОЭЗ, либо покупали землю у других собственников, либо претендовали на городские участки в рамках конкурсов.



Что предлагает город

Как следует из постановления, власти Петербурга готовы признать масштабными проекты с инвестициями не менее 350 млн рублей в течение пяти лет. Юрлицо инвестора должно относиться к «обрабатывающим производствам», и результатом проекта, соответственно, должен быть выпуск продукции этих производств.

Реализовать его получится только на участках, которые, согласно ПЗЗ, допускают размещение объектов производственного назначения. Не менее 70% площади построенного объекта должно иметь такую же категорию — промышленно-производственное назначение.



После получения заявки от инвестора городские власти рассмотрят его и, в случае положительного решения, подпишут с ним соглашение, позволяющее получить землю целевым способом.

Льготная ставка 1 рубль за 1 метр в год будет действовать на период проектирования и строительства. Если инвестор не уложится в заявленный срок, он заплатит городу за аренду участка рыночную стоимость. Если реальная деятельность компании не будет соответствовать заявленной, либо объем инвестиций окажется меньше заявленного, или же не будут исполнены обязательства по количеству созданных рабочих мест, инвестору придется заплатить городу 5% от заявленного размера инвестиций.



Новая мера поддержки может работать в связке с существующими. Например, инвестор сможет получить заем в Фонде развития промышленности Санкт-Петербурга по льготным ставкам от 1 до 5%, отметил Валерий Москаленко. Вероятно, ее также можно будет сочетать со статусом региональных инвестпроектов (дает право на налоговые льготы) и офсетных (гарантирует инвестору, выигравшему конкурс закупки его продукции городом).



Чего хотят инвесторы

Сам бизнес считает, что предоставление участков на льготных условиях — это полезно, но земля без инфраструктуры не так уж привлекательна. В стоимости завода затраты на землю занимают 3–5%, подключение к электроэнергии, газу, воде и прокладка дорог гораздо дороже, комментировал ранее в СМИ директор Solofarm Олег Жеребцов.

В Петербурге насчитывается 21 промзона и две площадки ОЭЗ площадью более 12 тыс. га, говорится в паспорте промышленных зон, опубликованном на сайте комитета по промышленности.

Концепция промышленной политики Петербурга (утверждена в 2021 году) обещает, что до 2025 года будет завершено проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории четырех промзон — «Ржевка», «Рыбацкое», «Ижорские заводы» и «Обухово» — общей площадью 2 326,2 га.



Оборудованных индустриальных парков бизнес ждет еще со времен Валентины Матвиенко. К примеру, промзона «Ржевка», начавшая обустраиваться в 2012 году, в этом году отметит 10-летний юбилей в качестве перспективной промышленной площадки. Ее создание уже обошлось бюджету в 1,5 млрд рублей. На 2022–2024 гг. в адресной инвестпрограмме на нее заложено 1,4 млрд рублей. Тем временем бизнес, который уже начал работать на территории промзоны, прокладывает себе сам водопровод и канализацию, строит и содержит дороги. Судя по АИП, часть объектов в других промзонах пока находятся в стадии проектно-изыскательских работ.

Комментируя отставание по срокам, чиновники сетовали на то, что вкладываться в инфраструктуру мешает нерешительность инвесторов, которые не могли четко обещать городским властям, построят ли завод в конкретном месте или нет. Но их неуверенность, в свою очередь, была продиктована перспективами конкурсного отбора. По расчету властей, инструмент МАИП поможет разорвать замкнутый круг: если есть реальные интересанты, то и деньги на инфраструктуру в бюджете найти легче.



По данным «Фонтанки», комитет по промышленной политике сейчас оценивает запас свободной промышленной госземли в 300–350 га. Большая часть подготовленных участков находится в перечисленных четырех промзонах, которые находятся «в высокой степени готовности». Незавершенность — не беда. Пока первые одобренные масштабные инвесторы занимаются проектированием и строительством, городские власти рассчитывают окончить создание дорог и технологическое присоединение.



Одной из следующих перспективных площадок может стать производственная зона «Красносельская». В ходе нулевых чтений комитет по промышленной политике запросил 242 млн рублей на изъятие участков для госнужд для нее. Изначально к территории присматривался хлебный гигант Fazer, что заставило чиновников обозначить это в проектах как «пищевой кластер». Но после того, как финская компания сначала заморозила инвестиции, а потом решила покинуть российский рынок, специализация площадки может быть скорректирована.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

