Петербург ждет масштабных инвесторов. Смольный подготовил новые правила предоставления земли без конкурса

Власти Петербурге определились, на каких условиях будут давать без конкурса землю промышленным инвесторам. На проект постановления, устанавливающий требования к так называемым масштабным инвестиционным проектам (МАИП), опубликованный на портале антикоррупционной экспертизы, «Фонтанка обратила внимание 24 июля.



Изменение в закон, позволяющее предоставлять земельный участок целевым способом для строительства объектов производственного назначения, были приняты еще в августе 2021 года. Но до разработки порядка инвесторы не могли реализовать эту возможность.