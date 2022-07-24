Петербург ждет масштабных инвесторов. Смольный подготовил новые правила предоставления земли без конкурса

Власти Петербурге определились, на каких условиях будут давать без конкурса землю промышленным инвесторам. На проект постановления, устанавливающий требования к так называемым масштабным инвестиционным проектам (МАИП), опубликованный на портале антикоррупционной экспертизы, «Фонтанка обратила внимание 24 июля.
Изменение в закон, позволяющее предоставлять земельный участок целевым способом для строительства объектов производственного назначения, были приняты еще в августе 2021 года. Но до разработки порядка инвесторы не могли реализовать эту возможность.
Теперь власти Петербурга готовы признать масштабными проекты с инвестициями не менее 350 млн рублей в течение пяти лет. Юрлицо инвестора должно относиться к «обрабатывающим производствам», а результатом проекта должен быть выпуск продукции обрабатывающих производств. Реализовать его получится только на участках, которые согласно ПЗЗ, допускают размещение объектов производственного назначения. Не менее 70% площади построенного объекта должно иметь промышленно-производственное назначение.
После заявки инвестора городские власти рассмотрят его и, в случае положительного решения, подпишут с ним соглашение, позволяющее получить землю целевым способом.
Если инвестор не уложится в срок, он заплатит городу за аренду участка рыночную стоимость. Если реальная деятельность компании не будет соответствовать заявленной либо объем инвестиций окажется меньше заявленного, либо не будут исполнены обязательства по количеству созданных рабочих мест, инвестору придется заплатить городу 5% от заявленного размера инвестиций.