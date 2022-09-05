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    Смольный отдаст заводам землю за рубль. В Петербурге утвердили новые меры поддержки инвесторов

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    Правительство Петербурга одобрило нормативно-правовые акты, которыми разрешается предоставлять земельные участки без торгов по цене 1 рубль за метр в год. Об этом 5 сентября сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

    Речь идет о так называемых масштабных инвестиционных проектах (МАИП). К ним власти города относят новые обрабатывающие производства с инвестициями в 350 млн рублей.

    Мера действует на период проектирования и строительства. «Воспользоваться новым инструментом поддержки смогут как действующие, так и новые инвесторы, заинтересованные в создании крупных объектов производственного назначения в нашем городе», — отметил Валерий Москаленко.

    По информации комитета по промышленной политике, в городе порядка 10 инвестиционных проектов, которые потенциально могут быть реализованы в данном инструменте.

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