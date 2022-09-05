Смольный отдаст заводам землю за рубль. В Петербурге утвердили новые меры поддержки инвесторов

Правительство Петербурга одобрило нормативно-правовые акты, которыми разрешается предоставлять земельные участки без торгов по цене 1 рубль за метр в год. Об этом 5 сентября сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.



Речь идет о так называемых масштабных инвестиционных проектах (МАИП). К ним власти города относят новые обрабатывающие производства с инвестициями в 350 млн рублей.



Мера действует на период проектирования и строительства. «Воспользоваться новым инструментом поддержки смогут как действующие, так и новые инвесторы, заинтересованные в создании крупных объектов производственного назначения в нашем городе», — отметил Валерий Москаленко.

