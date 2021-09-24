автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Плановые бюджетные ассигнования на развитие инфраструктуры промзоны «Ржевка» на 2022–2024 гг. вновь выросли, на этот раз до 1,4 млрд рублей. Это один из проектов-долгожителей, и заявления о скором его завершении уже стали своего рода особым жанром высказываний чиновников промышленного блока Смольного. Перспективы у территории сейчас не менее радужные, чем 2012 году, когда там закопали первые бюджетные деньги.

Если подходить к вопросу с исключительной серьезностью, никаких противоречий в заявлениях чиновников — от команды «молодых менеджеров» Валентины Матвиенко до сегодняшних «опытных хозяйственников» Александра Беглова — нет. Впервые «Ржевка» появилась в городской адресной инвестиционной программе (АИП) в 2012 году. Общий объем инвестиций там намечался почти ровно такой же, сколько и сейчас, — 1,4 млрд рублей.



Магия чисел: и тогда планировалось 1,4 миллиарда, и теперь. Но между 2012 годом и 2022 годом в отчетах об исполнении бюджета (а не в строчках запланированного) — еще около 1,5 миллиардов.



В начале пути оборудовать промзону дорогами и инженерией планировали всего за два года. Но тогда мировоззрение чиновников было куда более склонно к кавалерийским наскокам, в отличие от вдумчивого анализа тех, кто несет ответственность за развитие городской промышленности сегодня. Экономика города росла двузначными цифрами ежегодно, а количество новых предприятий исчислялось десятками. Сейчас ситуация совсем другая. Судя по сегодняшнему числу новых (действительно новых) промышленных объектов, не факт, что надо так уж сильно торопиться.

Как рассказал «Фонтанке» высокопоставленный источник, хорошо знакомый с положением дел на «Ржевке», главная проблема сегодняшних менеджеров проекта — крайне низкое качество проектной документации. Самый вопиющий случай — автомобильное кольцо там, где проспект Блюхера в перспективе будет пересекаться с продолжением улицы Коммуны (а там, чем бог не шутит, и выходить за город прямиком на Рябовское шоссе). Его построили в числе первых объектов промзоны, но не учли проходящий рядом ручей. В итоге кольцо постоянно подтапливалось, и теперь его надо делать, по сути, заново.



Сам проспект Маршала Блюхера, построенный с матвиенковским размахом широким, четырёхполосным, с разделителем, сейчас используется лишь наполовину — другая часть закрыта и за ненадобностью, и за необходимостью что-то делать с подземными коммуникациями. Их залегания все предыдущие годы неизменно ставили в тупик бравшихся было за подряды строителей.

Необходимость перекладывать на этот раз газовые сети задержало и последний из подпроектов — пробивку улицы Потапова от Индустриального до Блюхера. Львиную часть работы уже сделал частный инвестор, оператор «Чижика», проложивший по трассе улицы трамвайные пути. Но материализовать запланированный ещё десять лет назад асфальт для машин почти удалось лишь сейчас — движение обещают открыть этой осенью. Причина задержек — мало денег (тут тоже нет противоречий: нынешний подрядчик лишь достраивает за прежними) и необходимость актуализировать проект.

Гендиректор компании «Стройком» Евгений Воробьев, тщательно выбирая выражения, рассказал, что с той документацией, которую ему передал заказчик, пришлось «серьезно поработать» и корректировать, в конечном итоге, своими силами. К тому же на этом участке под землей обнаружились «все виды коммуникаций, которые только можно придумать», что также не добавило скорости проекту.



Запустить движение машин там планируется 15 октября. Но при этом Потапова все еще останется «разорванной». Ее довели только до пересечения с Электропультовцев. А 400-метровый участок до шоссе Революции, который смог бы разгрузить довольно непростую ситуацию с трафиком в этом районе и по которому уже сейчас проходит ветка «Чижика», все же откладывают на потом.

Еще пару лет назад крупнейшим подрядчиком, на которого возлагались надежды, было ПО «Возрождение», которое за свой счёт переделывало старые проекты на «Ржевке». Но сейчас компания Игоря Букато предпочла тихо доделать небольшие объемы и покинуть объект. Новый фаворит — компания «Мегамейд». Летом прошлого года он выиграл конкурс почти на миллиард на достройку промзоны.

Фронт работ у него — пока нельзя сказать, чтобы очень амбициозный. Основных объектов два. Первый — Блюхера от Индустриального до Коммуны. Большая его часть де-факто построена еще в ходе первого кавалерийского наскока в 2012–2014 гг. Второй — действительно не существующая пока диагональ Головкинской улицы (на картах она пока по старинке называется Зыбинской улицей) от Коммуны до Индустриального. Закончить (вместе с восстановлением благоустройства) пока планируют в декабре 2022 года.



В комитете по промышленной политике сообщили, что работы по промзоне «Ржевка» идут строго по плану. Стоит отметить, что ровно точно такие же заявления — с обоснованием и четким графиком — чиновники делали и в 2017 году, и в 2019-м, так что общие принципы стабильности они как минимум на словах соблюдают.

В проекте бюджета отражается только главная строка, внутри которой шесть отдельных проектов, пояснил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Кирилл Соловейчик, комментируя вопрос о продлении сроков в адресную инвестиционную программу (АИП).

Так, в прошлом году завершились работы по сетям, текущие контракты исполняются в штатном режиме. «Работы по улице Потапова завершаются в этом году, там уже почти все готово, контракт в этом году закрываем. Работы по Блюхера и Головкинской идут даже с небольшим опережением, окончание запланировано в 2022 году», — сказал он. Кроме того, в 2020 году выполнено проектирование Лапинского проспекта от Индустриального до продолжения улицы Коммуны и улицы Коммуны от Бокситогорской до продолжения проспекта Маршала Блюхера. Как раз они будут строиться в 2022–2024 годах, что и отразилось в строчке АИП.



Но и к 2024 году проект нельзя будет считать оконченным. В планах на следующий год проектирование еще одного кусочка улицы Коммуны — от продолжения проспекта Маршала Блюхера до улицы Химиков. На него в АИП заложены деньги на проектно-изыскательные работы. А уже на 2024 год заложено проектирование путепровода — продолжение Маршала Блюхера от Индустриального через железнодорожные пути к существующему участку проспекта Маршала Блюхера. На прошлой неделе был утвержден проект планировки линейного объекта. «Тут мы только в начале пути», — подтвердил Кирилл Соловейчик.

Чуть ли не самое удивительное в истории «Ржевки» — то, что там, несмотря на весь этот десятилетний пир административного девелопмента, все же реально работают городские предприятия. Они за свой счёт прокладывают себе водопровод и канализацию, строят и содержат дороги. Их состав периодически меняется, но основной костяк уже давно сформировался — мебельный кластер и фармпроизводство «Солофарм». Каждый новый подрядчик, приходящий причинять «Ржевке» добро, иногда срывает проезды и выкапывает трубы, рассказывал глава «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. Как очередной провалившийся подрядчик уходит — приходится все делать заново. Ну да это дело наживное. Впрочем, в Смольном рассчитывают и на привлечение новых резидентов — к примеру, тех, кому не хватит места на новой площадке ОЭЗ на Парнасе.



Параллельно чиновники продолжают достраивать инфраструктуру и для других промзон, также начатых при Валентине Матвиенко. Проект бюджета на 2022 год добавляет финансирования площадке «Рыбацкое»: ассигнования на 2022–2023 годы выросли с 969 млн до 1,04 млрд рублей, на 2024-й заложено еще 722 млн рублей. Но это можно считать возмещением за коронавирусный секвестр: финансирование на 2021 год срезали с 844 до 16 млн рублей. Пока проект рассчитан до 2025 года.

Промзона «Ижорские заводы», пропавшая из АИП в бюджете на 2020 год, пока не вернулась в планы по строительству, но зато появилась в строчке «проектно-изыскательные работы» (ПИР). Как пояснил Кирилл Соловейчик, проекту, который делался еще в 2011 году, требуется корректировка. Кроме того, нужно было сделать проект планировки линейного объекта — он уже утвержден. Но еще потребуется провести изъятие: часть дороги идет по частной земле. Пока лишь в строчке ПИР фигурирует и инфраструктура для промзоны «Обухово». При этом в концепции промышленной политики Петербурга (утвержденной в 2021 году) говорится, что до 2025 года будет завершено проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории всех четырёх производственных зон.

Но в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле не теряют надежды ускориться и «доесть» индустриального слона хотя бы частями. Раньше вкладываться в инфраструктуру мешала нерешительность инвесторов, которые не могли четко обещать городским властям, построят ли завод в конкретном месте или нет. Но их неуверенность, в свою очередь, была продиктована городскими правилами: земля должна распределяться по конкурсу, рассказывал «Фонтанке» Кирилл Соловейчик. В 2021 году Законодательное собрание предоставило чиновникам возможность выделять землю в промзонах целевкой.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

