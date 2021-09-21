Минус кабели и мороженое, плюс двигатели и лекарства. Как изменился индустриальный пейзаж Петербурга с начала пандемии

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Поздравляя петербургских промышленников с профессиональным праздником, губернатор Александр Беглов объявил об успешном преодолении коронавирусного спада и анонсировал запуск нового инвестиционного цикла. «В трудный период пандемии промышленность Петербурга показала высокий запас прочности. <...> В 2020 году были открыты 15 новых производств. Еще на четырех завершены работы по реконструкции и техническому перевооружению», – заявил он. Но заводы не только открывались, но и закрывались: за последние два года в борьбе за выживание проиграли несколько крупных городских предприятий.

По запросу «Фонтанки» комитет по промышленной политике предоставил подробную расшифровку достижений, с которыми поздравил участников отрасли губернатор. Но не все открытия можно назвать «новыми» и «производствами». Из 15 объектов в списке четыре — это «иные объекты промышленного назначения» (склады), и еще два - это «модернизация, расширение и реконструкция (цех пластмассового катеростроения на АО «Средне-Невский судостроительный завод» и новая котельная на АО «Свеза Усть-Ижора»).

Из оставшихся девяти два предприятия фактически открылись уже в 2021 году (во всяком случае, пресс-релизы об этом размещены на сайте Смольного уже в этом году). Так, немецкая компания Sarstedt этим летом запустила в индустриальном парке «Марьино» производство систем взятия капиллярной крови стоимостью более 1,5 млрд рублей. До конца года планируется установить оборудование для выпуска систем взятия венозной крови. Предприятие рассчитывает заместить российской продукцией собственный импорт.

Компания «Электронмаш» открыла вторую очередь завода по производству цифровых трансформаторных подстанций в феврале 2021 года. Проект был задуман еще в 2015 году и должен был сдаться в 2018-м. Пока предприятие пересчитывало экономику, изменившуюся из-за скачка курса, город лишил его прав на земельный участок, и его пришлось отстаивать в суде. Новая площадка способна выпускать до 200 единиц продукции в год. Инвестиции оцениваются в 326 млн рублей. Дооснащение потребует еще порядка 300 млн рублей.



Часть новых предприятий можно назвать скорее RnD-подразделениями, чем, собственно, производством. Так, НПП «Инаппен» (Институт прикладной энтомологии) запустило исследовательский центр в петербургской Особой экономической зоне. Впрочем, этот этап был запланирован к сдаче еще на 2018 год (а в своей первой реинкарнации этот резидент ОЭЗ должен был открыть производство и вовсе в 2015-м). НПП «Инаппен» производит энтомофагов — насекомых и клещей — для борьбы с вредителями, а также кормовую базу для поддержания численности агентов биоконтроля. До 2025 года компания вложит в проект 1,3 млрд рублей. Компания «Валком», поставщик автоматики для «Совкомфлота», запустила на Цветочной улице инженерный центр, где будет вести разработку систем автоматики для газовозов.

Еще несколько проектов стали расширением уже запущенных производств. К примеру, фармпроизводитель «Биокад» завершил третий этап строительства комплекса зданий на площадке ОЭЗ «Нойдорф». Производство электронного и оптического оборудования дополнило уже действующее предприятие «Специальный Технологический Центр». Ранее компания попадала в санкционный список минфина США и была заподозрена американцами в разработке шпионских приложений.



К модернизации можно причислить и проект «дочки» Кировского завода НПО «Лаборатория специальных сталей и сплавов». В описании говорится, что производство создано на базе существующей инфраструктуры, в том числе с использованием действующих мощностей сортопрокатного и кузнечного производств. Инвестиции, в том числе на закупку нового оборудования, составили 1,4 млрд рублей. В год завод будет выпускать более 30 000 тонн сортового проката из прецизионных сплавов и сталей с заданными свойствами.

«Плодово-овощной комбинат «Щеглово» прирос двумя корпусами в Пушкине, но объекты тоже скорее являются складскими: овощехранилище, приемно-сортировочный пункт, склады для сырья и готовой продукции.

Итого в сухом остатке из 15 открытий пандемийного 2020 года осталось одно - производственно-складской комплекс ООО «Опытный Вентиляторный Завод» в Парголово. Предприятие производит оборудование для оснащения детских городков и детских площадок.

Но в список КППИТ по какой-то причине не вошла первая очередь фармацевтического завода «Активный компонент» в Пушкине, которую в декабре 2020 года торжественно открывал премьер-министр Михаил Мишустин. На предприятии производят дженерики для лечения ВИЧ, онкологических, сердечно–сосудистых заболеваний, органов ЖКТ и ЦНС. Инвестиции составили 2,7 млрд рублей. Планируется построить еще две очереди. Инвестиции во вторую также могут составить около 3 млрд рублей.



2021 год обещает оказаться более продуктивным с точки зрения новых открытий. В сентябре заработал завод двигателей Hyundai WIA - самый масштабный инвестиционный проект в петербургской промышленности за последние пять лет. На заводе будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания для автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X — до 330 000 штук в год. Несмотря на солидный объем вложений – 15,8 млрд рублей – «дочке» корейского не удалось заключить с Минпромторгом специнвестконтракт, дающий право на льготы. Но правительство Петербурга «подставило плечо» и предоставило заводу статус регионального инвестиционного проекта.

Также в Северной столице запустился новый завод электронных компонентов «Макро ЕМС». Проект с объемом инвестиций в 600 млн рублей расшил действующее предприятие компании в промзоне «Обухово». Всего пять автоматизированных линий смогут штамповать 500 тысяч компьютерных плат. Правда, микросхемы предприятие не производит, а лишь выполняет так называемую поверхностную сборку — то есть припаивает на платы чипы и другие элементы, которые на 90% являются импортной продукцией. Собственных разработок у компании тоже пока нет — это контрактное производство. Но именно в использовании современной модели разделения труда заключается инновационность производства, считают в Смольном.



Запустила свой завод и «дочка» японско-корейского концерна «Эмсиэнэс Полиуретан РУС» по выпуску полиольных систем с низким содержанием летучих органических соединений для автомобилестроения, производства холодильной техники, строительства, мебельной и обувной промышленности. Инвестиций в проект составляет 539 млн рублей.

По данным КППИТ, до конца 2021 года запланирован запуск еще пяти производств.



Потери

Громких закрытий производств во время пандемии не случилось, но несколько предприятий прекратили существование. Среди них есть еще недавно успешные так и те, кто в последние годы уже постепенно проигрывал в борьбе за выживание.

В 2020 году окончательно прекратил деятельность на Васильевском острове завод «Севкабель». Предприятие было признано банкротом по иску банка «Траст». Несмотря на то, что лидер кабельной отрасли не был кому-то должен больших денег и расплачивался по счетам своего прежнего владельца, спасти производство с годовой выручкой более 7 млрд рублей не удалось: запланированный переезд на территорию Кировского завода не состоялся. Без работы остались более 600 человек.



Не пережил коронавирусный год и торговый дом «Ювелиры северной столицы» , один из последних осколков большой ювелирной империи семьи Тимура Кубакаева. В середине 2010-х компания отчитывалась о выручке почти в 20 млрд рублей и была одним из крупнейших игроков отрасли. В последние годы производство располагалась на Кантемировской улице и управлялось ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод». Еще в 2019 году компания генерировала выручку 992 млн рублей. Летом 2021 года была запущена процедура ликвидации.

В 2021 году Петербург лишился своей фабрики мороженого. Корпуса завода «Петрохолод» на Полюстровском проспекте, включая выстоявший блокаду холодильник №6, в конце 2020 года выкупили структуры, связанные с «НБК-Строительство». В начале 2021 года новый собственник решил их снести. Выручка ликвидированного ООО «Петрохолод» еще в 2020 году составляла 889 млн рублей. На нем работал 221 сотрудник. Все торговые марки предприятие передало своему нынешнему партнеру, компании «Айсберри». Так что петербургское мороженое будут делать на её площадке в Вологде под присмотром технологов петербургского завода.

В конце 2020 года суд признал петербургский завод «Измеритель» банкротом и ввел в его отошении конкурсное производство. Предприятие производило ряд высокоточных изделий промышленного и медицинского назначения. В последние годы выручка падала: с 445 млн рублей в 2015 году до 117 млн рублей в 2019-м. Там работало 100-150 человек. На данный момент ФНС приостановила операции предприятия по счетам. В сентябре кредиторы утвердили план продажи имущества. Основной актив — товарные знаки и изобретения. 1,3 га земли «Измерителя» на Петроградке еще с 2017–2018 годов принадлежат связанным с Tellus Group ООО «Центр инновационных процессов «Кристалл» и ООО «Чкаловский 50». Больше повезло материнской компании «Измерителя» НИАИ «Источник», в ее отношении введена процедура оздоровления.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

