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«Севкабель» неприкаянный. Одно из крупнейших городских предприятий лишилось всех своих площадок

Обещанный конкурсным управляющим ПАО «ПК «Севкабель» перезапуск предприятия после банкротства, похоже, не состоится. Историческое место на Васильевском острове вот-вот займут девелоперы, а площадка на «Кировском заводе» так и не дождалась кабельщиков.

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ
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Как рассказал в четверг, 15 апреля, руководитель «Кировского завода» Георгий Семененко, переезд «Севкабеля» сорвался. Если быть точнее, арендный контракт расторгается уже во второй и, видимо, в последний раз. Какова судьба по сути брошенных станков на проспекте Стачек, 47 (где «Севкабель» уже указывал в документах адрес своего нахождения) неизвестно.

Как уточнил финансовый директор «Кировского завода» Григорий Горячих: «До банкротства был договор, по которому «Севкабель» должен был переехать, привести в порядок площади и начать платить с февраля. После того, как они обанкротились, мы подали конкурсному управляющему заявление о расторжении договора, потому что они перестали здесь работать и разморозили нам цех. Предложили им оценить ущерб и забрать оборудование с нашей площадки, — вспоминает финдиректор. — После переговоров с конкурсным управляющим они заключили новый договор аренды и хранения оборудования. Заплатили за два месяца, а потом опять перестали платить. Конкурсный управляющий у них в апреле сменился, и мы уже подали им письмо о расторжении и этого договора, потому что нам не очень понятно, с кем и как мы будем сейчас иметь дело».

Конкурсный управляющий москвичка Елена Савчук пришла на «Севкабель» в ноябре 2020 года, после того, как предприятие было признано банкротом по иску государственного «банка плохих долгов» «Траст». Коллизия заключалась в том, что сам петербургский лидер кабельной отрасли не был кому-то должен больших денег. Однако ему пришлось расплачиваться по счетам своего прежнего владельца, Николая Тарана, возглавлявшего холдинг «Росскат». А там шла речь о поручительстве по кредитам на 5 миллиардов.

Но даже такой вызов не казался менеджменту предприятия смертным приговором. При годовой выручке в 7,5 млрд рублей и чистой прибыли 350 миллионов варианты потихоньку расквитаться с долгом были. Но в «Трасте» решили пойти другим путем: банкротство и ликвидация. По логике управляющего директора банка Александра Меньщикова, это было оптимальное решение: «Для старейшего предприятия кабельной отрасли страны это означает возможность сохранить производство и рабочие места». Возглавлявший в ту пору «Севкабель» Сергей Ярмилко сильно сомневался в таком плане.

Как оказалось, не зря. Сейчас никаких признаков жизни «Севкабель» не подает. Его рабочие уволены (более 600 человек), и слезно просят спасти с пустующего предприятия хотя бы кошек. Потому что заводские корпуса вот-вот пойдут под снос. По данным редакции, в ближайшее время будет объявлено о дальнейшей судьбе площадки на Кожевенной, 39. Подсказка: кабели там выпускать больше не будут.

«Фонтанке» известно, что на «Кировский завод» перевозилась лишь часть оборудования. Куда делось остальное, а это серьезные и дорогостоящие станки для выпуска кабельной продукции, вопрос задать некому. Елена Савчук, от имени которой, как конкурсного управляющего, происходило все общение «Севкабеля» с внешним миром, с 8 апреля ушла с этого поста. Именно от ее имени подавался иск в арбитраж о признании недействительной сделки по передаче прав на торговые наименования, включая сам «Севкабель» в шотландскую компанию «БРОВЕР СЕРВИС ЛП», и о возврате 332 миллионов рублей выплаченных предприятием за право использовать этот и другие бренды.

Она же подписывала договоры с «Кировским заводом» и публиковала отчеты об инвентаризации имущества. Одного оборудования, находящегося в залоге у «Траста», но тем не менее принадлежащего заводу, там больше чем на полмиллиарда. И это по остаточной стоимости.

Можно лишь ориентироваться на подсказки, которые дают официальные документы. К примеру, часть готовой продукции — примерно 5 км кабелей, судя по Инвентаризационной описи № 29 на момент составления документов находились по адресу: Санкт-Петербург, Прогонная улица, д. 5. Почему — неизвестно.

Есть две версии. Во-первых, по соседству расположен центральный пункт приемки крупной компании, занимающейся металлоломом. На сайте красноречиво указано: «Принимаем лом меди по 660 рублей килограмм. Чем больше партия, тем выше цена!».

Вторая версия чуть более оптимистичная. Конкретно в этой описи рядом с названием владельца — «Севкабеля» указано название другой организации — «Мегатранс». Именно так называется транспортная фирма, занимающаяся железнодорожными перевозками и расположенная как раз на Прогонной, 5. То есть есть шанс, что пять километров только что изготовленного кабеля не пустили на лом, а все же отправили какому-то покупателю.

Куда делись станки, остававшиеся на Кожевенной, а сейчас демонтированные и вывезенные оттуда, совсем непонятно. По одной из версий участников рынка, одни могли уже оказаться за пределами города — на промышленной площадке одного из крупнейших металлургических холдингов России. Но у этой версии нет никаких документальных подтверждений, а свидетельств того, что заложенное оборудование официально продавалось, нет. Тем не менее нет его и на Кожевенной, и на «Кировском заводе».

Известный редакции телефон Елены Савченко, единственного человека, который мог бы объяснить, куда делось наследство «Севкабеля», вечером в четверг был отключен, и спросить, где сейчас станки и готовая продукция, не у кого.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ

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Комментарии (17)

Cвифт
.... кстати, претензии кириенковских птенцов к Балтийскому заводу с неустойками, я так понимаю, сцена из того-же спектакля .... достроят ледоколы и на металлолом.
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..... и что "забавно", достаточно было ведь одного движения бровью, "страдальцу" о рабочих местах и благосостоянии , готовящему очередную лапшу в послании, и всё бы было решено .... но истинная цель была другая.
spb7771250
Всё это было предсказуемо КАК ТОЛЬКО там появились люди, "создающие креативные пространства" вместо предприятия. А теперь только один вопрос - что-то можно делать кроме бесконечной постройки бесконечных "новых тысяч квадратных метров жилья" в человейниках? Где поликлиники? Где школы? Где детские сады хотя бы? нет ответа... Система! )
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