Один регион атакован беспилотниками утром, сообщений о ночных атаках у МО нет

Информации о ночных атаках в телеграм-канале Минобороны утром 16 декабря нет, но есть сообщение об утренней атаке. Около 7 часов дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз также проинформировал об уничтожении двух БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.