Один регион атакован беспилотниками утром, сообщений о ночных атаках у МО нет

Информации о ночных атаках в телеграм-канале Минобороны утром 16 декабря нет, но есть сообщение об утренней атаке. Около 7 часов дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью.
Брянский губернатор Александр Богомаз также проинформировал об уничтожении двух БПЛА.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
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