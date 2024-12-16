Мошенники получили соцвыплаты и маткапитал на неродившихся детей на 1 млрд

Правоохранители раскрыли мошенников, похищавших социальные выплаты и материнский капитал на неродившихся детей. К уголовной ответственности уже привлечены 217 человек. Ущерб госбюджету составил более 1 млрд рублей. Об этом, как передаёт 16 декабря ТАСС, рассказал начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел», — отметил Курносенко.

В частности, по его словам, выявлена следующая схема хищения. Злоумышленники подавали в МФЦ заявления о рождении детей вне роддомов вместе с рукописным заявлением фиктивной роженицы, и МФЦ выдавали свидетельства о рождении детей

«Чаще всего подобным образом оформлялось рождение двойни для увеличения суммы социальных выплат и материнского капитала», — отметил Курносенко.