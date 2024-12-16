ТАСС: экс-замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн

Бывший замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов причастен к хищению более 600 млн рублей, выделенных на инфраструктурный проект. Об этом рассказал начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко в интервью ТАСС, опубликованном 16 декабря.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России при участии руководителей ряда коммерческих организаций», — рассказал он.

Шишов был арестован по подозрению в мошенничестве в Москве в октябре 2023 года вместе со вторым фигурантом — бизнесменом Дмитрием Левченко, который руководит инвестиционной финансовой компанией «РНГС капитал» (торговля твердым, жидким и газообразным топливом).