Дороги Петербурга «покраснели». Пробки на улицах, КАД и ЗСД

Загруженность дорог Петербурга утром 16 декабря достигла к 8:40 «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл выше обычного.









Пробки в Петербурге обычно растут при сильных осадках. На этот раз основная масса снега выпала в выходные, но сложная ситуация на дорогах сохраняется и ожидается также в ближайшие дни.

«Яндекс» сообщает об аномальных пробках на внутренней стороне КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной (7,5 км) и на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста (4,2 км, можно потерять 1 час 22 минуты). На «Яндекс.Карте» «бордовые» заторы видны на Октябрьской набережной, Дальневосточном и Новочеркасском проспектах, на Большевиков, Салова, Энгельса и других улицах. Снижена скорость на многих участках КАД и ЗСД, на севере ЗСД есть даже «красная» пробка длиной около 2,5 км.

Напомним, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. Сегодня до нас дошёл циклон «Зива», который несёт не только снег, но и и гололёды и ледяные дожди.