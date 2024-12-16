«Зива» над нами. В прогнозе не только сильный снег, но и гололёды и ледяные дожди

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Зима в Петербурге набирает обороты: температура снижается, а снега становится всё больше.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря в городе облачно, снег, местами сильный. Ветер умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 7-9 градусов, местами до минус 13, днем составит минус 1-3. На дорогах сложная обстановка.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует центральная часть циклона, получившего от европейских метеорологов имя «Зива». Помимо снега, в отдельных районах возможны гололёды и ледяные дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Атмосферное давление будет активно падать и составит 732 мм рт. ст., что существенно, на 27-29 единиц, ниже нормы, во второй половине дня давление начнёт повышаться, сообщает центр «ФОБОС».

Во вторник тоже ожидается снег, минус 2-4 градуса, а в среду мороз до минус 16 ночью и минус 10-12 градусов днём.

Напомним, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. «Фонтанка» показала, как выглядит город после ночного снегопада, на улицах появились снеговики.