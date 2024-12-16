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Образ жизни Об этой причине мигрени мало кто догадывается. Почему — рассказала врач

Об этой причине мигрени мало кто догадывается. Почему — рассказала врач

Пульсирующей продолжительной головной болью страдает примерно 12–13% населения

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Женщины страдают мигренью чаще мужчин

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Мигрень выделяют как отдельный вид головной боли. Считается, что мигренью страдает примерно 12–13% населения, при этом женщины — намного чаще мужчин, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Обычно ее описывают как пульсирующую, усиливающуюся, продолжительную головную боль, которая нередко сопровождается тошнотой и светобоязнью. Справиться с приступом мигрени без таблеток практически нереально — прогулки и душ вряд ли помогут.

В приступах мигрени многие привыкли винить плохие сосуды или переменчивую погоду. Но есть причины, о которых мало кто догадывается.

Как рассказала кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова, частые головные боли могут быть связаны с работой желчного пузыря.

— Желчь — это не только про пищеварение. Ее работа тесно связана с общим состоянием организма, в том числе с возникновением головных болей, — считает Ирина Баранова.

В своем телеграм-канале врач объяснила, как всё это может быть связано.

1. Нарушение вывода токсинов

Если желчь застаивается, нарушается выведение токсинов через печень. А накопление токсинов в крови может вызывать воспаление и сосудистые нарушения, что провоцирует головные боли.

— Научные данные указывают на связь между состоянием печени и желчного пузыря и частотой головных болей. В исследовании, опубликованном в Journal of Neurology, установлено, что метаболические проблемы, вызванные нарушением работы желчного пузыря, увеличивают риск мигреней, — уточняет специалист.

2. Гормональный дисбаланс

Желчный пузырь влияет на обмен жирорастворимых гормонов, включая эстрогены. При застое желчи «плохие» эстрогены накапливаются в организме, что приводит к гормональному дисбалансу и развитию мигрени, особенно у женщин в предменструальный период.

— Работа в Hepatology Research подчеркивает, что гормональный дисбаланс и интоксикация, связанные с застойной желчью, часто проявляются в виде хронических головных болей, — добавила врач.

3. Дисбаланс нервной системы

Желчный пузырь тесно связан с работой блуждающего нерва (вагус). Проблемы с работой органа могут провоцировать спазмы сосудов головного мозга, усиливая склонность к мигреням.

Три признака, что виновник — желчный пузырь

Как заподозрить, что мигрень связана с работой желчного пузыря? По словам врача, на эту связь могут указывать следующие признаки:

  • горечь во рту и тяжесть после еды;

  • головные боли, усиливающиеся после приема жирной пищи;

  • боль в правом подреберье.

Чтобы снизить риск и частоту головных болей, доктор советует позаботиться об улучшении работы желчного пузыря и оттока желчи.

Невролог назвал четыре опасных симптома головной боли

Ранее невролог рассказал, что таблеткой легко можно снять головную боль, но есть так называемые тревожные звоночки, когда нужно обращаться к специалисту:

  • Если головная боль беспокоит несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС).

  • Если она устойчива, локализуется в одном месте или только с одной стороны.

  • Если она сопровождается какими-то дополнительными симптомами — тошнотой, рвотой, головокружением.

  • Если головная боль сопровождается угнетением сознания, нужна экстренная медицинская помощь.

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