Об этой причине мигрени мало кто догадывается. Почему — рассказала врач

Мигрень выделяют как отдельный вид головной боли. Считается, что мигренью страдает примерно 12–13% населения, при этом женщины — намного чаще мужчин, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Обычно ее описывают как пульсирующую, усиливающуюся, продолжительную головную боль, которая нередко сопровождается тошнотой и светобоязнью. Справиться с приступом мигрени без таблеток практически нереально — прогулки и душ вряд ли помогут.