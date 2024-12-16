Оплату «лицом» в метро Петербурга запустят в 2025 году

Открытое тестирование оплаты проезда по биометрии в петербургском метро предполагается запустить в 2025 году. Об этом «Фонтанке» рассказал старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.

В данный момент сформирована фокус-группа из сотрудников метро и банка-оператора системы (ВТБ) для первичного тестирования. «Сначала мы на себе потренируемся, потому что нельзя дать пассажирам сырой продукт, — рассказал Изотов в интервью „Фонтанке“. — Думаю, что в начале следующего года, когда пройдут праздники, сможем начать открытое тестирование».

Ранее, напомним, два турникета для распознавания биометрии установили на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» . Принцип тот же, что уже реализован в Москве: образ пассажира сопоставляют с биометрическими данными, которые пассажир предоставил для Единой биометрической системы. Если они совпадают, то стоимость поездки списывается с платежного средства, которое привязано к ID.