Оплату лицом в метро Петербурга запустят на днях. Но пока только для своих

Два турникета для биометрической оплаты проезда смонтировали в петербургском метро. Но они пока не работают.

О том, что на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» смонтировали турникеты для оплаты лицом, рассказал в «Интерфаксе» 19 ноября заместитель начальника «Петербургского метрополитена» Вадим Арсеньев. По его словам, до конца ноября запустят испытания с фокус-группой из 50 человек — в их число войдут сотрудники подземки и банка. Речь о ВТБ, с которым соответствующее соглашение подписали еще на ПМЭФ-2024.