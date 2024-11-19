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Оплата лицом в метро стартует
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Город Оплату лицом в метро Петербурга запустят на днях. Но пока только для своих

Оплату лицом в метро Петербурга запустят на днях. Но пока только для своих

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14 комментариев

Два турникета для биометрической оплаты проезда смонтировали в петербургском метро. Но они пока не работают.

О том, что на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» смонтировали турникеты для оплаты лицом, рассказал в «Интерфаксе» 19 ноября заместитель начальника «Петербургского метрополитена» Вадим Арсеньев. По его словам, до конца ноября запустят испытания с фокус-группой из 50 человек — в их число войдут сотрудники подземки и банка. Речь о ВТБ, с которым соответствующее соглашение подписали еще на ПМЭФ-2024.

До конца недели аппаратуру должны подключить, испытания начнутся в выходные либо на следующей неделе. Данные пользователь будет предоставлять через портал «Госуслуг», они будут храниться в общероссийской Единой биометрической системе, оператором которой выступает Центр биометрических технологий.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте по биометрической оплате проезда в петербургском метро, желание поучаствовать выразили несколько банков. По результатам испытаний такие турникеты должны появиться на каждой станции в Петербурге.

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Комментарии
14
Cashmare
1 час
оплата натурой когда
NSE
1 час
Нет уж, спасибо, лишний повод слежки за людьми.
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