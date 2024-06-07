Картой на каждом турникете. Сбербанк и банк «Россия» договорились со Смольным об оплате проезда

Петербург 7 июня заключил соглашение о развитии платежных сервисов с акционерным банком «Россия» и ПАО «Сбербанк России», сообщает корреспондент «Фонтанки» с Петербургского экономического форума. В перспективе — возможность платить в транспорте с помощью СБП и биометрии.



Речь идет о развитии платежей на автотранспортных объектах и в метро с помощью платежной системы «Мир», сервиса быстрых платежей (СБП). К июлю в городской подземке планируется оборудовать все турникеты возможностью принимать банковские карты. Горожане смогут использовать во всех турникетах «Единую карту петербуржца» со скидкой, которая по ней предусмотрена.