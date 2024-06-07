Картой на каждом турникете. Сбербанк и банк «Россия» договорились со Смольным об оплате проезда

Петербург 7 июня заключил соглашение о развитии платежных сервисов с акционерным банком «Россия» и ПАО «Сбербанк России», сообщает корреспондент «Фонтанки» с Петербургского экономического форума. В перспективе — возможность платить в транспорте с помощью СБП и биометрии.
Речь идет о развитии платежей на автотранспортных объектах и в метро с помощью платежной системы «Мир», сервиса быстрых платежей (СБП). К июлю в городской подземке планируется оборудовать все турникеты возможностью принимать банковские карты. Горожане смогут использовать во всех турникетах «Единую карту петербуржца» со скидкой, которая по ней предусмотрена.
«Фонтанка» рассказывала, что метрополитен обновляет линейку турникетов, чтобы все пассажиры с банковскими картами не толпились у одного на каждой станции, так как это провоцирует заторы.
Кроме того, стороны договорились о развитии бесконтактных платежей, в том числе — с помощью биометрии. Незадолго до этого Петербург подписал аналогичное соглашение с ВТБ. «Фонтанка» писала, что город готов предоставить каждому банку по одной станции метро для тестирования «оплаты лицом». Подробнее — читайте здесь.