Оплати лицом. На ПМЭФ Смольный подпишет соглашения о биометрии на общественном транспорте

Петербургское правительство намерено подписать соглашения об оплате проезда с помощью биометрии с ведущими банками страны. Каждому дадут по одной станции метро.



По данным «Фонтанки», одно подписание — с ВТБ — запланировано на пятницу, 7 июня. Собеседники «Фонтанки» ждут еще, как минимум, одного. По их словам, подземка готова выделить каждому из подписантов возможность тестировать оборудование на одной станции.

«Фонтанка» рассказывала, что начать пилотный проект по оплате лицом в петербургском метро планировали в первом полугодии 2024 года. Называли станцию «Приморская».