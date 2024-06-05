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    ПМЭФ 2024

    Оплати лицом. На ПМЭФ Смольный подпишет соглашения о биометрии на общественном транспорте

    1419
    5 комментариев

    Петербургское правительство намерено подписать соглашения об оплате проезда с помощью биометрии с ведущими банками страны. Каждому дадут по одной станции метро.

    По данным «Фонтанки», одно подписание — с ВТБ — запланировано на пятницу, 7 июня. Собеседники «Фонтанки» ждут еще, как минимум, одного. По их словам, подземка готова выделить каждому из подписантов возможность тестировать оборудование на одной станции.

    «Фонтанка» рассказывала, что начать пилотный проект по оплате лицом в петербургском метро планировали в первом полугодии 2024 года. Называли станцию «Приморская».

    При этом городская администрация подходит к этому не так, как в Москве, где соответствующие турникеты расположены на каждой станции. В Петербурге больше склонны применять биометрию при использовании именных льготных билетов — как способ избежать мошенничества.

    Успех такого способа оплаты именно разовых поездок вызывал в Смольном сомнения даже при условии тарифного стимулирования, так как пассажиры не слишком настроены делиться персональными данными.

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    Оплата лицомПМЭФ-2024
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    Комментарии 5

    26640018005 Июн 2024 в 22:06
    Надо полагать что оплата по фейсу будет происходить по самому низкому тарифу?
    +0−0
    mrA05 Июн 2024 в 21:47
    не обозначено решение важной проблемы: как быть с близнецами, которые непременно решат пользоваться одним именным проездным на двоих?))
    +0−0
    Борис Самохвалов05 Июн 2024 в 21:44
    Это самая насущная задача для города? Качественные продукты питания, чистый воздух и эффективная медицина доступны каждому?
    +4−0
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