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Происшествия В доме бывшей жены Одиссея в Петербурге снова подожгли покрышки

В доме бывшей жены Одиссея в Петербурге снова подожгли покрышки

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8 комментариев

В очередной раз тушили покрышки в доме № 24 по Дунайскому проспекту в Петербурге. Здесь находится квартира экс-супруги Петра Лунева, известного как Одиссей, создателя мем-токена Grimace. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 декабря.

Накануне ранним утром в полицию поступило сообщение о происшествии. На место выехал наряд патрульных. Было установлено, что в половине шестого двое неизвестных совершили поджог покрышек у одной из квартир. Огонь потушили сами жильцы, пожарных не вызывали. В результате частично обгорела дверь. Как обычно бывает в таких случаях, следственно-оперативная группа изъяла отпечатки, взяла смыв горючего вещества и соскоб с двери, просмотрела записи видеокамер. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Дверь на Дунайском поджигают не в первый раз. Это случалось осенью 2024 года и в конце 2023 года. Также горящие покрышки приходилось тушить у других квартир, где проживали родственники Петра Лунева.

Задержанные после поджогов утверждают, что действовали по заказу, полученному через мессенджер Telegram. В мае этого года за неудачный поджог у квартиры Одиссея были арестованы двое. Более подробную информацию можно найти в материале «Фонтанки» «Покрышки с запахом Шария уезжают к Бастрыкину. Недругов топового блогера жгут от Петербурга до Урала».

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Комментарии
8
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Кто все эти люди? "Может, лучше — про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! — год подряд. То тарелками пугают — Дескать, подлые, летают, То у вас собаки ..." (с)
Хренли
55 минут
Братьев Райт знаю,про Люмьеров,Черепанова там,Даймлера,Форда,Джобса-слыхал... Про создателя(!!!) МЕМ-ТОКЕНА :)))))(чо за зверь?!) Лунёва первый раз слышу. Устыдился собственой серости...
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