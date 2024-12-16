В доме бывшей жены Одиссея в Петербурге снова подожгли покрышки

В очередной раз тушили покрышки в доме № 24 по Дунайскому проспекту в Петербурге. Здесь находится квартира экс-супруги Петра Лунева, известного как Одиссей, создателя мем-токена Grimace. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 декабря.

Накануне ранним утром в полицию поступило сообщение о происшествии. На место выехал наряд патрульных. Было установлено, что в половине шестого двое неизвестных совершили поджог покрышек у одной из квартир. Огонь потушили сами жильцы, пожарных не вызывали. В результате частично обгорела дверь. Как обычно бывает в таких случаях, следственно-оперативная группа изъяла отпечатки, взяла смыв горючего вещества и соскоб с двери, просмотрела записи видеокамер. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Дверь на Дунайском поджигают не в первый раз. Это случалось осенью 2024 года и в конце 2023 года. Также горящие покрышки приходилось тушить у других квартир, где проживали родственники Петра Лунева.

Задержанные после поджогов утверждают, что действовали по заказу, полученному через мессенджер Telegram. В мае этого года за неудачный поджог у квартиры Одиссея были арестованы двое. Более подробную информацию можно найти в материале «Фонтанки» «Покрышки с запахом Шария уезжают к Бастрыкину. Недругов топового блогера жгут от Петербурга до Урала».