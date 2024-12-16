Накрыло резко. Петербург заметает снегом

Источник: читательница «Фонтанки» Зоя







Ночью 16 декабря в Петербурге было практически без осадков, а утром начало заметать. В 9 часов в городе сильный снегопад, даже метель. «Атмосферный фронт пришёл к Санкт-Петербургу быстрее, чем я успел дойти до работы», — рассказывает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

Источник: Фонтанка.ру

«Так что настраиваемся сегодня на снег, местами даже сильный, который будет идти всю первую половину дня и добавит нам ещё 6-9 см снега», — пишет Колесов.

Температура воздуха с нынешних минус 6 будет в течение дня медленно повышаться, но до нуля, скорее всего, не дойдёт.

«Циклон смещается центром практически через Санкт-Петербург, как только он пройдёт город, ветер с восточного направления повернёт на северо-западное направление, и снова начнется понижение температуры воздуха», — отмечает Колесов.

На дорогах по-прежнему «красные» 7 баллов, что на 1 выше обычного. Плохая видимость и каша на асфальте сильно тормозят движение.

Напомним, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. Сегодня погоду определяет циклон «Зива».