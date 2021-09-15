Фото: «Макро ЕМС» Поделиться Поделиться







Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 сентября торжественно открыл завод по производству электронных компонентов. Инновационное производство снизит зависимость от импорта и будет выпускать, в том числе, модули для суперкомпьютеров, говорится в официальном пресс-релизе. Правда, доля отечественных микросхем — единицы процентов, не скрывает производитель. Но статус «Сделано в России» позволит продукции обойти иностранных поставщиков и оказаться в серверах госорганов и корпораций.

Предприятие «Макро ЕМС» разместилось в промзоне «Обухово» во Фрунзенском районе. Несмотря на сравнительно небольшие инвестиции — 600 млн рублей в первую очередь и 1 млрд рублей в весь проект — открывать его приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. На то есть причины: открытия новых производств происходят в Северной столице в последнее время не так часто, а завод «Макро ЕМС» был построен в рекордные сроки, всего за год, и к тому же первым среди петербургских предприятий получил статус регионального инвестиционного проекта.



Экскурсию помимо главы города смогли услышать только операторы и фотокорреспонденты. Но официальный пресс-релиз рисует триумф импортозамещения. «На сегодняшний день доля зарубежных электронных модулей для радиоэлектроники на рынке России превышает 50%. В основном их импортируют из Китая, а также из Польши, Чехии, Финляндии и Румынии. Реализация проекта позволит снизить зависимость от изделий электроники иностранного производства», — говорится в сообщении. В дальнейших планах — экспорт на европейский рынок и создание вокруг завода кластера по разработке и производству электроники.

Для стороннего наблюдателя новый завод «Макро ЕМС» действительно выглядит как филиал Кремниевой долины. Первый этаж занимают автоматизированные линии, где роботы наносят на плату паяльную пасту и крепят на нее чипы. Элементы заряжены в специальные ленты. В зависимости от того, что задано программой, лента прокручивается, и нужный элемент попадает на плату, объясняет принцип ведущий инженер-технолог Алексей Пекшев.



Новый завод дополнит уже имеющиеся у «Макро ЕМС» мощности и позволит сделать сборку более технологичной. Оборудование из Японии, Германии и Южной Кореи позволяет работать с большой плотностью установки компонентов, некоторые из которых вообще нельзя увидеть невооруженным глазом. «В нашей стране единицы таких производств», — заявил председатель совета директоров ГК «Макро Групп» Дмитрий Велеславов. Всего пять автоматизированных линий смогут штамповать 500 тысяч компьютерных плат, 5 миллионов контроллеров умных счетчиков или 10 млн модулей памяти в год.

Но совсем без ручного труда не обходится. Весь второй этаж завода занимают столы, за которыми сотрудники орудуют паяльниками. «Невозможно заменить всех людей роботами», — пояснил «Фонтанке» один из работников. Часть плат вовсе не нуждаются в ручной доделке, но у некоторых 20 — 30% компонентов все-равно приходится крепить на плату вручную. Также все изделия после автоматической проверки осматриваются живыми специалистами. Около 5% обычно нуждаются в доделке. Но руководители предприятия не видят в этом проблемы: ручной труд используется и при сборке iPhone, подчеркивает Дмитрий Велеславов.



Но пока о реальной конкуренции с гигантами вроде Intel и Samsung речи не идет. Во-первых, сами чипы и другие компоненты «Макро ЕМС» не производит, а лишь выполняет так называемую поверхностную сборку — то есть припаивает микросхемы на платы. «Более 90% чипов, разъемов и других элементов импортные — китайские, японские, американские», — пояснил Дмитрий Велеславов.

К тому же «Макро ЕМС» — это контрактное производство. То есть сам завод ничего не разрабатывает, а выпускает то, что попросят заказчики. Спектр продукции довольно широк. Сейчас это платы для телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники — к примеру, материнские платы для компьютеров и управляющие платы для планшетов, ускорители вычислений (аналоги видеокарт) и так далее. Но в планах также выпускать автомобильную электронику и твердотельные накопители. Последние «Макро ЕМС» будет делать по модели VDM (Vision Design Manufacture), то есть разрабатывать сама, но выпускать под брендом заказчиков.

Так что «Макро ЕМС» видит себя скорее конкурентом крупных контрактных производителей электроники — например, тайваньской Foxconn и американской Jabil. Хотя объемы пока несопоставимы, отмечает Дмитрий Велеславов.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Пора перестать быть банановой республикой»

Завод «Макро ЕМС» обязан своим появлением господдержке. Речь не только о Фонде развития промышленности, который дал компании льготный кредит на 270 млн рублей. Первую скрипку здесь играет политика протекционизма, которая ограничивает возможности госсектора в закупке импортного компьютерного оборудования и ПО. «Еще лет 10 назад мы такое производство запустить не могли. И никто бы не стал делать, если бы федеральное правительство не задумалось, что пора перестать быть банановой республикой и надо бы производить самим», — рассуждает Дмитрий Велеславов.

В 2018 году в российском законодательстве появилось понятие «критической информационной инфраструктуры». Ее владельцы, к которым помимо госорганов относятся ТЭК, финансовые, транспортные, телекоммуникационные компании, должны были перейти на преимущественно отечественное ПО к 2021 году и оборудование к 2022 году. Но сроки были продлены из-за неготовности участников рынка.

В то же время 31 августа 2021 года правительство РФ установило запрет на закупку для госорганов зарубежных серверов, ПК, ноутбуков и планшетов. Обойти его теперь можно только через получение прямого разрешения в Минпромторге. Для множества других категорий импортного «железа» правила участия в гостендерах также ужесточились. Если хотя бы одно предложение подрядчика содержит российскую технику, госзаказчик обязан закупить именно ее. Под такие ограничения попадают мониторы, кассовая техника, подключаемая к ПК или сети передачи данных, многофункциональные копирующе-сканирующие устройства.



По словам Дмитрия Велеславова, заказчики «Макро ЕМС» — это системные интеграторы, которые просят локализовать ту или иную плату, которую раньше собирали в Китае и на Тайване. Сказать, насколько отечественная продукция дешевле импортной, глава совета директоров затруднился: клиенты не раскрывают подробности своих контрактов, а просто спрашивают, за какую сумму то же самое может произвести петербургское предприятие. Но экономия достигается, во-первых, за счет логистики. Во-вторых — за счет стоимости рабочей силы. «В Китае инженер хорошего уровня получает зарплату 5 тысяч долларов, наши инженеры — около 2 тысяч долларов», — пояснил он.

Генеральный директор завода Дмитрий Семенов отмечает, что сервера, созданные из компонентов, выпущенных на «Макро ЕМС», можно будет увидеть в центрах обработки данных различных госкомпаний — например, ФНС или Пенсионного фонда. Умные счетчики используют теплоснабжающие организации.

В планах «Макро ЕМС» также производство автомобильной электроники. Это могут быть компоненты для блока управления двигателем, блока управления АБС (антиблокировочная система — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. — Прим. ред.), климат-систем, навигационной панели. Сейчас предприятие проходит необходимую сертификацию, но конкретных договоренностей на поставки пока нет, пояснил Дмитрий Семенов. Условия получения господдержки вынуждают автомобильные заводы мировых брендов усиливать локализацию, но пока предприятия предпочитают переносить производство механики, а электронику все же импортировать. Но первым заказчиком может стать и заграничное предприятие, не исключают в «Макро ЕМС».



Компания собирается также производить платы на отечественных процессорах, например «Байкале», говорит Дмитрий Велеславов. Но, несмотря на то, что это отечественная разработка, пока выпускаются они тоже за рубежом — на тайваньской TSMС.

В мире сейчас всего четыре компании, способные производить продвинутые микросхемы топового уровня: Samsung, GlobalFoundries, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Intel. «Даже если мы найдем деньги и построим свою кремниевую фабрику, нужно, чтоб нам позволили оборудование привезти. Россия находится под санкциями. А США очень рьяно охраняют технологию [производства микропроцессоров], не дают ни нам, ни Китаю», — подчеркивает Дмитрий Велеславов.

Но на данном этапе полное импортозамещение — даже не главное, уверен глава комитета по промышленной политике Петербурга Кирилл Соловейчик. «Предприятие работает по мировой модели разделения труда: есть дизайн-центры, которые разрабатывают собственную продукцию радиоэлектроники, и есть контрактное производство, которое эффективно делает большие партии. Открытие таких предприятий позволит радиоэлектронной отрасли трансформироваться и повысить свою производительность», — пояснил он. Город же получит рабочие места. Сейчас на «Макро ЕМС» 76 сотрудников. Впоследствии их количество вырастет до 150, отметил Дмитрий Семенов.



Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

Справка

ООО «Макро ЕМС» — контрактный производитель электроники с собственным производством в Петербурге. В 2020 году, по данным СПАРК, выручка компании составила 419 млн рублей, прибыль — 35 млн рублей. Основной владелец — Дмитрий Велеславов.

ГК «Макро Групп» — российская компания-дистрибьютор электронных компонентов. Основана 1994 году в Петербург как российский филиал британской компании Macro Group. После того, как материнская компания влилась в структуру дистрибьютора Avnet, российское предприятие обрело независимость, продолжив работать под прежним названием. На сегодняшний день представительства компании работают в Москве, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Минске.

