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Смольный нашел первого регионального инвестора. «РусТелКом» вложит 503 миллиона рублей в выпуск электронных модулей

В Петербурге появится завод по производству компонентов для телеком-отрасли. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, группа компаний «РусТелКом» намерена инвестировать 503 миллиона рублей в создание производства во Фрунзенском районе. Компания стала первой организацией в реестре участников региональных инвестиционных проектов — нового инструмента поддержки вложений.

Проект рассчитан на 12 лет. Источники финансирования — привлеченные средства (кредиты банков — 24%, заем Фонда развития промышленности — 41%, заем аффилированных компаний — 35%). Завод разместится на собственном участке компании в Гаражном проезде и будет выпускать электронные модули широкого спектра применения, в том числе комплектующие в телекоммуникационном оборудовании, промышленной автоматике, электрооборудовании.

ООО «Русская телефонная компания» создана в 1991 году. Сейчас «РусТелКом» производит в Петербурге телекоммуникационное оборудование для операторов связи, среди заказчиков «Ростелеком», «Вымпелком», «МТС», «РЖД», «Газпром» и др.

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