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Происшествия Незаконный канал миграции раскрыт в Ленобласти

Незаконный канал миграции раскрыт в Ленобласти

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4 комментария

Полиция и пограничная служба пресекли канал нелегальной миграции в Ленинградской области. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

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Сначала на погранпереходе в Усть-Луге пограничники остановили двух граждан Таджикистана 33 и 39 лет, которые нелегально попали в Россию. Печати погранслужбы о пересечении российской границы в их паспортах оказались поддельными. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ).

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Затем, в ходе расследования, полиция и пограничники вышли на след целой группы, подозреваемой в организации канала нелегальной миграции. Задержаны граждане Таджикистана 37 и 40 лет, а также 36-летний уроженец Узбекистана. Первые два после предъявления обвинения заключены под стражу, третий — под домашний арест. Обыски прошли в их домах, а также в отделении почты в Вырице, через которое поддельные документы, как предполагается, направлялись в миграционную службу для постановки иностранцев на учет. В качестве приглашающей стороны указывались жители Вырицы, которые не знали о махинациях. Поддельные штампы, оттиски которых обнаружены в паспортах мигрантов, как выяснилось, изготовлены в типографии на улице Красных Текстильщиков, там тоже прошел обыск.

С каждого иностранца, желающего незаконно попасть в Россию, брали не менее 10 тысяч рублей. Во время обысков обнаружены и изъяты более 4 миллионов рублей наличными, поддельные печати Пограничной службы ФСБ и МВД, других государственных органов, подложные бланки миграционных карт, средства связи. Найдены несколько десятков мигрантов с фиктивными документами.

«Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности», — говорится в сообщении.


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Комментарии
4
Гость
1 час
В общем, опять взяли посредников, которые подделывали документы. Когда уже упростят всю эту бюрократия, адаптируют её под современность? Понятно, что это невыгодно тем, кто на всём этом зарабатывает.
Гость
1 час
Та же самая структура и в разветвленной жилищной сфере ; В МФЦ , паспортном столе, жилконторе, росреестрах, сидят свои человечки, которые по фальшиво оформленным документам делают куплю-продажу. Например: квартира трехкомнатная, а везде числится как 2-х или метраж напутан и т.п.
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