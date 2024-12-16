Незаконный канал миграции раскрыт в Ленобласти

Сначала на погранпереходе в Усть-Луге пограничники остановили двух граждан Таджикистана 33 и 39 лет, которые нелегально попали в Россию. Печати погранслужбы о пересечении российской границы в их паспортах оказались поддельными. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ).

Затем, в ходе расследования, полиция и пограничники вышли на след целой группы, подозреваемой в организации канала нелегальной миграции. Задержаны граждане Таджикистана 37 и 40 лет, а также 36-летний уроженец Узбекистана. Первые два после предъявления обвинения заключены под стражу, третий — под домашний арест. Обыски прошли в их домах, а также в отделении почты в Вырице, через которое поддельные документы, как предполагается, направлялись в миграционную службу для постановки иностранцев на учет. В качестве приглашающей стороны указывались жители Вырицы, которые не знали о махинациях. Поддельные штампы, оттиски которых обнаружены в паспортах мигрантов, как выяснилось, изготовлены в типографии на улице Красных Текстильщиков, там тоже прошел обыск.