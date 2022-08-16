Петербург локализует аналоги лекарств от Pfizer и Novartis. Помогут офсетные контракты

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Власти Петербурга до конца августа объявят конкурс на первый офсетный контракт на поставку лекарств. Победитель вложит 2,3 млрд рублей в выпуск 31 препарата, город обещает их закупать. Всего в планах Смольного запустить с помощью нового механизма поддержки производство до 125 лекарственных наименований, половина из которых не выпускалась ранее на территории РФ. Следом инвесторам предложат вкладываться в импортозамещение лифтов, подвижного состава, коммунальной техники, компьютерного оборудования и социального питания.

Постановление правительства, позволяющее реализовать в городе новый инструмент поощрения инвестиций, опубликовал 16 августа вице-губернатор Алексей Корабельников. Речь идет об офсетном контракте: в обмен на вложения город гарантирует бизнесу закупку его продукции.

Как следует из документа, первое соглашение будет касаться лекарств. Инвестора выберут по конкурсу, который проведет комитет по здравоохранению. По условиям производство должно быть запущено в течение трех лет. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей. Всего планируется выпуск 31 препарата, из которых 20 сейчас не выпускается в России, отмечается в сообщении пресс-службы Смольного. Срок самого контракта — 10 лет.



Помимо импортозамещения и обеспечения лекарственной безопасности это позволит городу экономить на закупках. «Стоимость продукции будет на 30–40% меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств», — приводятся в сообщении пресс-службы слова губернатора Александра Беглова. Новое предприятие создаст 300 рабочих мест, пополнит федеральный и региональный бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет налоговых отчислений.

Как пояснил «Фонтанке» Алексей Корабельников, объявить первый конкурс власти города рассчитывают до конца августа.



Долгий путь к офсету

Офсет — не новый инструмент в масштабах страны. Но пока опыт заключения таких контрактов есть только у Москвы и Московской области. Власти столицы начали применять этот механизм в 2017 году и на данный момент заключили пять соглашений с общим объемом частных инвестиций в размере 12,9 млрд рублей. Московская область объявила первый конкурс на 4,6 млрд рублей в апреле 2022 года.



Правительство Петербурга начало присматриваться к офсетам еще в 2020 году. Но потребовалось два года для корректировки нормативной базы, в том числе на федеральном уровне. Речь шла о смягчении требований к инвесторам и учете отраслевой специфики, пояснил «Фонтанке» Алексей Корабельников.



Ранее по закону участвовать в конкурсе могли только компании, имеющие опыт участия в госзакупках. Но традиционно фармкомпании работают через дистрибьюторов. «Потребовалось время, чтобы внести изменения в правила закупки и учитывать не только опыт, но и выручку», — прокомментировал вице-губернатор. Соответствующие изменения в постановление Правительства РФ были внесены в начале августа. Кроме того, в июне Госдума РФ приняла закон о снижении ценовой планки для офсетных контрактов до 100 млн рублей с 1 млрд рублей.



За время подготовки аппетиты города выросли. Если изначально власти Петербурга готовили контракт на 1 млрд рублей по выпуску 10 наименований, то теперь инвестиции выросли вдвое, а ассортимент — в три раза.

Что будем замещать

Всего в списке первого петербургского офсета 31 международное непатентованное наименование (МНН), то есть препараты, которые уже вышли из-под патентной защиты. Чаще всего это разработки международных фармацевтических гигантов (Pfizer, Novartis, Bristol-Myers Squibb и др.).



Две трети — это средства для борьбы с раком (легких, щитовидной железы, меланомы и др.). Остальные — для предотвращения и лечения тромбов (апиксабан, ривароксабан), диабета (ситаглиптин, вилдаглиптин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин), биполярного расстройства, наркотической зависимости, деменции и депрессии (лакосамид), эпилепсии (леветирацетам), профилактики инсульта (тикагрелор), анемии (элтромбопаг, деферазирокс).



На конкурс намерен заявиться тандем предприятий «Активный компонент» и «Герофарм», рассказал «Фонтанке» генеральный директор последнего Петр Родионов. Ранее компании зарегистрировали совместное предприятие под названием «Согласие». Перечень препаратов в постановлении правительства «соответствует стратегии по развитию портфеля «Герофарма» и «Активного компонента», отметил Родионов. Эти лекарства будут «максимально востребованы в ближайшее время». Однако топ-менеджер рассчитывает, что этим перечнем запросы города не ограничатся. «В текущей обстановке надо импортозамещать практически весь список препаратов, особенно те, которые не производятся в РФ и которые западные производители могут перестать поставлять», — сказал он. Нужно смотреть не только на препараты, которые вышли из-под патентной защиты, но и те, для которых она продолжает действовать, считает Родионов. Крайне важным условием данного офсета является производство и активных фарм субстанций, и готовой формы по полному циклу в Петербурге, отмечает директор "Активного компонента" Александр Семёнов. Дмитрий Морозов, генеральный директор «Биокада», в портфеле которого уже есть онкопрепараты, не ответил на вопросы «Фонтанки» на момент публикации.

По словам Алексея Корабельникова, всего комитет по промышленной политике совместно с комитетом по здравоохранению прорабатывают возможность объявления конкурсов на 125 позиций лекарств, из которых 64 не производятся на территории РФ.

Но одной фармой дело не ограничится. В планах использовать этот механизм для лифтов, коммунальной техники, социального питания, компьютерного оборудования, а также подвижного состава. В последнем случае речь вряд ли идет о подземке — 950 вагонов в метро приедут по другой схеме, и там поставщик на ближайшие годы уже известен — Трансмашхолдинг. С другой стороны, тот же ТМХ на ПМЭФ-2022 подписал со Смольным соглашение о строительстве в Колпино площадки по производству всяческого электротранспорта — рамочное и без подробностей. Впрочем, и на трамваи с троллейбусами Горэлектротранс и комитет по транспорту успели заключили несколько вполне обычных, пусть и крупных контрактов.



Вопрос с земельными участками под производство каждый инвестор решает для себя самостоятельно, пояснил Алексей Корабельников. «У кого-то есть участок в собственности, кто-то будет обращаться к городу за предоставлением земельного участка в аренду», — сказал он. Для таких случаев город намерен запустить программу предоставления земельных участков за символическую плату — рубль за квадратный метр.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

