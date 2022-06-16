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    ПМЭФ2022

    Беглов подписал с «Трансмашхолдингом» соглашение о развитии в Колпино площадки по производству электротранспорта

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    2 комментария

    Смольный и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) 16 июня, как сообщает корреспондент «Фонтанки», подписали на ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве при производстве электрического транспорта.

    Глава ТМХ Андрей Бокарев рассказал, что в Санкт-Петербурге будут производиться все виды электротранспорта. Гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа отметил, что производство будет ориентировано не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

    Напомним, «Трансмашхолдинг» должен стать поставщиком 950 новых вагонов для петербургского метро почти на 100 млрд рублей. Однако, как пояснил Бокарев «Фонтанке», этот заказ будет исполняться на существующей площадке Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ).

    Перенести производство электротранспорта в Петербурге планируется на территорию Колпино. Суммарный объем инвестиций составит не менее 3 млрд рублей в течение 2022–2024 годов.

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    Комментарии (2)

    Alkaline
    Нехило так, по 100 млн за вагончик...
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