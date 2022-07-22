Красный октябрь для подземки. Как будут выглядеть новые вагоны для петербургского метро

Октябрьский электровагоноремонтный завод, входящий в Трансмашхолдинг, предложил транспортному блоку Смольного свое видение будущей поставки 950 (в пределе) вагонов. Окончательно этот дизайн не утвержден, но фотографии из Подмосковья, которые публикуют в соцсетях любители подземной тематики, подсказывают, что в общих чертах все решено.
Речь идет о вагонах, которые приедут на первую линию петербургского метро, она же Кировско-Выборгская, она же красная. Это первая и самая экстренная часть будущего контракта, заключение которого пролоббировал в прошлом году Трансмашхолдинг. Речь, напомним, шла о 950 вагонах, и «Фонтанка» подробно рассказывала, как выглядит схема: Фонд национального благосостояния выделяет 96,9 млрд ВЭБ, тот — лизинговой структуре, которая закупает подвижной состав у структур Трансмашхолдинга, а город оплачивает его в течение десятка лет. На первоначальном этапе варьировались лизинговые ставки и окончательная стоимость вагонов для метрополитена. В конце концов сердце успокоилось на 7,2% годовых и выплатах в течение 25 лет.
Финансовый блок Смольного, по правде говоря, не был уверен, что подземке нужны аж 950 вагонов. А вот с чем не спорили, так это с необходимостью срочно менять вагоны на первой линии метро, где все еще ездят три сотни вагонов «Ем», младшим из которых больше 40 лет. Именно ее касается дизайн-проект ОЭВРЗ. Неудивительно, что превалирует красный цвет; по этой же линии ездят и «мясные» составы «Юбилейные» того же производителя.
В красном же выполнены кресла, но это, судя по всему, общий подход: какая линия — такие и сиденья. Судя по проекту, поручни у дверей будут иметь остекление в нижней части, а электронные табло будут располагаться по центру и над дверями. В отдельных вагонах предполагается площадка для маломобильных пассажиров в инвалидном кресле.
Наконец, третья часть дизайн-проекта относится к кабине машиниста.
По рендерам сложно судить о наличии кондиционеров, но «Фонтанка» подробно рассказывала, что метрополитен не хочет видеть их в вагонах. Аргументы: надо сооружать систему отведения нагретого воздуха, эксплуатация вырастет в цене, а вагон — в массе. Этот подход отличает Петербург от Москвы, как и отказ от межвагонных переходов.
Наименование этой модели — 81–725.1, 81–726.1, 81–727.1 (обозначение головного вагона, промежуточного моторного и прицепного). Если убрать от каждого единицу после точки — получится серия Smart, которую и разрабатывал ТМХ для Петербурга изначально. В 2021 году макет представили на заводе.
По данным «Фонтанки», окончательно дизайн-проект не подписан, еще возможны некоторые вариации. Но метрополитен уже провел мониторинг цен и без удивления обнаружил, что только одна компания готова привезти составы по таким ценам. Ее название не оглашается пока, но источники «Фонтанки» предлагают обратить внимание на то, что в составе ТМХ есть юрлицо с говорящим названием «Трансхолдлизинг». Контракт заключат без конкурса, как с единственным поставщиком, — покупать таким образом составы для метро разрешило сначала федеральное правительство, а потом и Смольный.
Производителем выступит петербургский ОЭВРЗ, но опыт «Юбилейных», которые поставлял тот же ТМХ, показывает, что большая часть работ может выполняться на подмосковной площадке «Метровагонмаша», входящего в тот же холдинг. В любом случае контракт еще официально не подписан, но в пабликах, посвященных подземке, уже опубликованы фото из Мытищ, на которых угадываются знакомые очертания.
Здравый смысл подсказывает, что многолетний производитель составов для красной линии петербургского метро прекрасно знает все габариты и конструктивные требования на ней, а расположение дверей и так диктуется станциями закрытого типа. Так что, будучи уверен в получении контракта, он вполне может «на свои» уже варить кузова.
В самом «Метровагонмаше» «Фонтанке» пояснили, что, в соответствии с производственным планом 2022 года, выполняют сборку вагонов только по контрактам с ГУП «Московский метрополитен» и ЗАО «Бакинский метрополитен».
«В течение года в рамках своей рекламно-выставочной деятельности предприятие принимает участие в российских и международных выставках, а также проводит на своей территории презентации готовой продукции или прототипов подвижного состава потенциальным заказчикам, — сообщили в пресс-службе. — Прототип подвижного состава на предлагаемой фотографии находится на площадке, которая используется для размещения всей рельсовой техники предприятия — как серийной продукции, в том числе вагонов метро и рельсовых автобусов, так и выставочных образцов, один из них запечатлен на фотографии».
Ранее в правительстве города говорили, что первые 72 вагонов ждут уже в 2022 году, но, по данным «Фонтанки», это количество может сократиться до 64. В последующие два года ждут еще по 80. Ранее график предполагал, что красную линию обновят в 2026 году, после чего подключат синюю Московско-Петроградскую линию, куда вагоны будут привозить до 2030-го, а затем загрузят фиолетовую пятую. Но бюджет позволяет заглянуть только на 3 года вперед, и здесь городу нужно иметь 6,7 млрд рублей для того, чтобы произвести авансовые платежи. В то же время окончательное число — 950 вагонов — не догма. Собеседники «Фонтанки» ранее рассказывали, что в контракте будет использована так называемая формула цены — то есть детальная разбивка стоимости каждого вагона. В зависимости от роста цен комплектующих итоговое количество может измениться, так как максимальная цена контракта двигаться не может.