Красный октябрь для подземки. Как будут выглядеть новые вагоны для петербургского метро

Октябрьский электровагоноремонтный завод, входящий в Трансмашхолдинг, предложил транспортному блоку Смольного свое видение будущей поставки 950 (в пределе) вагонов. Окончательно этот дизайн не утвержден, но фотографии из Подмосковья, которые публикуют в соцсетях любители подземной тематики, подсказывают, что в общих чертах все решено.



Речь идет о вагонах, которые приедут на первую линию петербургского метро, она же Кировско-Выборгская, она же красная. Это первая и самая экстренная часть будущего контракта, заключение которого пролоббировал в прошлом году Трансмашхолдинг. Речь, напомним, шла о 950 вагонах, и «Фонтанка» подробно рассказывала, как выглядит схема: Фонд национального благосостояния выделяет 96,9 млрд ВЭБ, тот — лизинговой структуре, которая закупает подвижной состав у структур Трансмашхолдинга, а город оплачивает его в течение десятка лет. На первоначальном этапе варьировались лизинговые ставки и окончательная стоимость вагонов для метрополитена. В конце концов сердце успокоилось на 7,2% годовых и выплатах в течение 25 лет.



Финансовый блок Смольного, по правде говоря, не был уверен, что подземке нужны аж 950 вагонов. А вот с чем не спорили, так это с необходимостью срочно менять вагоны на первой линии метро, где все еще ездят три сотни вагонов «Ем», младшим из которых больше 40 лет. Именно ее касается дизайн-проект ОЭВРЗ. Неудивительно, что превалирует красный цвет; по этой же линии ездят и «мясные» составы «Юбилейные» того же производителя.



Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Поделиться Поделиться







В красном же выполнены кресла, но это, судя по всему, общий подход: какая линия — такие и сиденья. Судя по проекту, поручни у дверей будут иметь остекление в нижней части, а электронные табло будут располагаться по центру и над дверями. В отдельных вагонах предполагается площадка для маломобильных пассажиров в инвалидном кресле.



Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Поделиться Поделиться







Наконец, третья часть дизайн-проекта относится к кабине машиниста.



Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Фото: АО ОЭВРЗ Поделиться Поделиться







По рендерам сложно судить о наличии кондиционеров, но «Фонтанка» подробно рассказывала, что метрополитен не хочет видеть их в вагонах. Аргументы: надо сооружать систему отведения нагретого воздуха, эксплуатация вырастет в цене, а вагон — в массе. Этот подход отличает Петербург от Москвы, как и отказ от межвагонных переходов.



Наименование этой модели — 81–725.1, 81–726.1, 81–727.1 (обозначение головного вагона, промежуточного моторного и прицепного). Если убрать от каждого единицу после точки — получится серия Smart, которую и разрабатывал ТМХ для Петербурга изначально. В 2021 году макет представили на заводе.



По данным «Фонтанки», окончательно дизайн-проект не подписан, еще возможны некоторые вариации. Но метрополитен уже провел мониторинг цен и без удивления обнаружил, что только одна компания готова привезти составы по таким ценам. Ее название не оглашается пока, но источники «Фонтанки» предлагают обратить внимание на то, что в составе ТМХ есть юрлицо с говорящим названием «Трансхолдлизинг». Контракт заключат без конкурса, как с единственным поставщиком, — покупать таким образом составы для метро разрешило сначала федеральное правительство, а потом и Смольный.



Производителем выступит петербургский ОЭВРЗ, но опыт «Юбилейных», которые поставлял тот же ТМХ, показывает, что большая часть работ может выполняться на подмосковной площадке «Метровагонмаша», входящего в тот же холдинг. В любом случае контракт еще официально не подписан, но в пабликах, посвященных подземке, уже опубликованы фото из Мытищ, на которых угадываются знакомые очертания.

