В Петербурге ждут 72 новых вагона метро до конца года

На первую линию петербургского метро в текущем году должны поступить 72 новых вагона. Вероятнее всего, правительство пойдет по формуле единственного поставщика.



О предварительных планах журналистам 25 марта рассказала председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, первые вагоны должны поступить в августе — сентябре. В данный момент идет договорная кампания с поставщиком, он должен предоставить подробный график.



По словам Полякова, Смольный не ждет возможного повышения ставок в связи с ростом ключевой ставки Центробанка. Средства на закупку 950 вагонов (почти 97 млрд рублей) выделяются из Фонда национального благосостояния по 5% годовых, это решение правительства.

