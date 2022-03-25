В Петербурге ждут 72 новых вагона метро до конца года

На первую линию петербургского метро в текущем году должны поступить 72 новых вагона. Вероятнее всего, правительство пойдет по формуле единственного поставщика.
О предварительных планах журналистам 25 марта рассказала председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, первые вагоны должны поступить в августе — сентябре. В данный момент идет договорная кампания с поставщиком, он должен предоставить подробный график.
По словам Полякова, Смольный не ждет возможного повышения ставок в связи с ростом ключевой ставки Центробанка. Средства на закупку 950 вагонов (почти 97 млрд рублей) выделяются из Фонда национального благосостояния по 5% годовых, это решение правительства.
Собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке уточняют, что сейчас готовится решение о единственном поставщике вагонов для петербургской подземки. Вероятно, это будет ОЭВРЗ Трансмашхолдинга, который и инициировал запрос в правительство. «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте приобретения 950 вагонов для петербургского метро за счет средств ФНБ, а также о том, какие требования будут предъявляться к подвижному составу.