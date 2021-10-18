6,7 млрд за три года. Смольный наметил план по расходованию средств на покупку новых вагонов метро

Комитет по транспорту намерен ко второму чтению проекта бюджета 2022–2024 годов включить в документ расходы на закупку вагонов метро за счет средств Фонда национального благосостояния. Это будут авансы.



«Из той модели финансовой, которая сейчас обсуждается в правительстве Российской Федерации, это где-то 2 млрд в 2022 году, 2,3 млрд — в 2023-м, 2,4 млрд — в 2024-м, — заявил 18 октября в ЗакСе замглавы комтранса Олег Матвеев. — Это средства, которые должны будут предусматриваться для авансового платежа под привлечение средств ФНБ до 2047 года, у нас финмодель раскладывается».

