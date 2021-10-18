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6,7 млрд за три года. Смольный наметил план по расходованию средств на покупку новых вагонов метро

Комитет по транспорту Петербурга рассказал о плане расходов на новые вагоны метро

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Комитет по транспорту намерен ко второму чтению проекта бюджета 2022–2024 годов включить в документ расходы на закупку вагонов метро за счет средств Фонда национального благосостояния. Это будут авансы.

«Из той модели финансовой, которая сейчас обсуждается в правительстве Российской Федерации, это где-то 2 млрд в 2022 году, 2,3 млрд — в 2023-м, 2,4 млрд — в 2024-м, — заявил 18 октября в ЗакСе замглавы комтранса Олег Матвеев. — Это средства, которые должны будут предусматриваться для авансового платежа под привлечение средств ФНБ до 2047 года, у нас финмодель раскладывается».

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте приобретения 950 вагонов для петербургского метро за счет средств ФНБ, а также о том, какие требования будут предъявляться к подвижному составу. Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть выделение на эти цели 96,9 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», одна из предложенных моделей финансирования выглядела так: Фонд национального благосостояния размещает средства на счетах ВЭБ, а тот льготно кредитует неназванного лизингодателя. Эта компания покупает вагоны у неизменного участника цепочки — того самого Трансмашхолдинга; при этом бюджет возмещает ей НДС, с тем чтобы реинвестировать эти деньги в покупку подвижного состава. Петербург, в свою очередь, перечисляет лизингодателю аванс, а также лизинговые платежи.

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Комментарии (11)

Nat_May
Давайте уж лучше Петра I отреставрируем...дешевле всё таки🙈
пазузу
"Швейк между тем разглядывал номер винтовки и вдруг воскликнул:

-- Четыре тысячи двести шестьдесят восемь! Такой номер был

у одного паровоза в Печках. Этот паровоз стоял на шестнадцатом

пути. Его собирались увести на ремонт в депо Лысую-на-Лабе, но

не так-то это оказалось просто, господин фельдфебель, потому

что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать,

была прескверная память на числа. Тогда начальник дистанции

позвал его в свою канцелярию и говорит: "На шестнадцатом пути

стоит паровоз номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Я

знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер

на бумаге, то вы бумагу эту также потеряете. Если у вас такая

плохая память на цифры, послушайте меня повнимательней. Я вам

докажу, что очень легко запомнить какой угодно номер. Так

слушайте: номер паровоза, который нужно увести в депо в

Лысую-на-Лабе,-- четыре тысячи двести шестьдесят восемь."
Junker
Наконец-то старые советские вагоны поменяют. Шум в них такой, что даже в наушниках ничего не слышно, а в новых тихо и комфортно
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