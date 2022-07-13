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    В Петербурге презентовали новые троллейбусы и трамваи. Посмотрите, на чем нам ездить

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    9 комментариев

    В Петербурге 13 июля прошла презентация нового электрического подвижного состава. Это первые поставки по заключенным контрактам.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», презентацию провели на полигоне пункта технического обслуживания трамваев на улице Шаврова.

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    Речь, в частности, идет о первой партии вологодских троллейбусов серии «Авангард» производства АО «Транс-Альфа».

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    Презентовали и минские троллейбусы с увеличенным автономным ходом серии Olgerd производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш».

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    Наконец, был также представлен двухсекционный трамвай «Богатырь-М» производства ООО «ПК Транспортные системы» (ПК ТС).

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    Кроме того, на стенде продемонстрировали дизайн ретротрамваев, которые в Петербург должен поставить «Уралтрансмаш». Ранее несколько рендеров опубликовал сам производитель.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что «Горэлектротранс» выбрал поставщика 97 троллейбусов с увеличенным ходом. Им стал «Автотехкомплект», а сами машины — серии Olgerd «Белкоммунмаша». Предприятие также нашло поставщиков 166 троллейбусов за 5 млрд рублей — это вологодский Торговый дом «Транс-Альфа». Он же привезет еще 23 троллейбуса особо большой вместимости.

    Что касается ПК ТС, это один из основных поставщиков ГЭТ и комитета по транспорту. Город недавно заключил с ним два контракта. Первый — на 57 трамваев (54 — двухсекционный «Богатырь М», остальные три — трехсекционный «Витязь М»). Второй — на 81 вагон (23 и 58 соответственно). «Фонтанка» показывала, как выглядит новый «Богатырь-М».

    Всего обновление подвижного состава «Горэлектротранса» проходит сейчас по шести заключенным контрактам. В 2022–2023 годах предприятие получит 286 троллейбусов и 192 трамвая. Подробнее о программе модернизации ГЭТ читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 9

    romk13 Июл 2022 в 12:58
    Ретротрамвай выглядит как очередной распил. Ни вкуса, ни того, что напоминало бы ретро. Просто обычный новый трамвай. Только тогда почему такая завышенная стоимость?
    Если это всё, на что сейчас способны "уралтрансмаш" и "дизайнерские решения"- лучше уж совсем отказаться от идеи подобия ретротрамвая и потратить деньги более осмысленно.
    Такие трамваи в стиле ретро здесь никому не нужны!
    +0-0
    26505640213 Июл 2022 в 12:56
    если троллей не будет валить с ног, трогаясь с места.. А так классный транспорт. Беспокойство, что это безразличное лицо их видело, а лучше бы нет) И что всё красиво на картинке, в жизни могут деньги на закупку закончиться или проявиться косяки.
    +0-1
    VVM196213 Июл 2022 в 12:43
    опять привезли белорусские дрова.
    Горят хорошо, пассажиры уже оценили.
    +1-1
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