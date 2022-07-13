В Петербурге презентовали новые троллейбусы и трамваи. Посмотрите, на чем нам ездить

Кроме того, на стенде продемонстрировали дизайн ретротрамваев , которые в Петербург должен поставить «Уралтрансмаш». Ранее несколько рендеров опубликовал сам производитель .

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что «Горэлектротранс» выбрал поставщика 97 троллейбусов с увеличенным ходом. Им стал «Автотехкомплект», а сами машины — серии Olgerd «Белкоммунмаша» . Предприятие также нашло поставщиков 166 троллейбусов за 5 млрд рублей — это вологодский Торговый дом «Транс-Альфа». Он же привезет еще 23 троллейбуса особо большой вместимости .

Что касается ПК ТС, это один из основных поставщиков ГЭТ и комитета по транспорту. Город недавно заключил с ним два контракта. Первый — на 57 трамваев (54 — двухсекционный «Богатырь М», остальные три — трехсекционный «Витязь М»). Второй — на 81 вагон (23 и 58 соответственно). «Фонтанка» показывала, как выглядит новый «Богатырь-М».



Всего обновление подвижного состава «Горэлектротранса» проходит сейчас по шести заключенным контрактам. В 2022–2023 годах предприятие получит 286 троллейбусов и 192 трамвая. Подробнее о программе модернизации ГЭТ читайте в материале «Фонтанки».

