Посмотрите на ретротрамваи «Петроградка» и «Коломна», которые появятся в Петербурге в 2023 году

Облик ретротрамваев для Петербурга представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В городе на Неве их ждут в 2023 году.
Как сообщил производитель «Уралтрансмаш» 5 июля, машины будут стилизованы под подвижной состав середины прошлого века. И получат названия в честь исторических районов Петербурга, в которых будут ходить, — «Петроградка» и «Коломна».
В компании отмечают, что стилизация сделана под тот период, когда в Ленинграде еще не было метро — его открыли в 1955 году.
Кроме того, как сообщил уральский производитель, трамваи получили «названия в честь исторических районов центра Санкт-Петербурга, где они будут ездить». 12 вагонов из партии модели 71–421 «Петроградка» — двухсекционные четырехосные полностью низкопольные. 42 вагона модели 71–431 «Коломна» — трехсекционные шестиосные полностью низкопольные двухстороннего движения.
«Фонтанка» уже рассказывала, что конкурс на услуги финансовой аренды (лизинга) выиграл «Сбербанк лизинг», а сами трамваи соберут на «Уралтрансмаше». Цена вышла рекордная. Подробнее о контракте и его специфике — в материале «Фонтанки».