    Пробки

    3/10

    usd55.09eur57.18
    Ажиотаж и IKEAРоссия открывает границыКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Посмотрите на ретротрамваи «Петроградка» и «Коломна», которые появятся в Петербурге в 2023 году

    2196
    4 комментария

    Облик ретротрамваев для Петербурга представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В городе на Неве их ждут в 2023 году.

    Как сообщил производитель «Уралтрансмаш» 5 июля, машины будут стилизованы под подвижной состав середины прошлого века. И получат названия в честь исторических районов Петербурга, в которых будут ходить, — «Петроградка» и «Коломна».

    ПоделитьсяПоделиться

    В компании отмечают, что стилизация сделана под тот период, когда в Ленинграде еще не было метро — его открыли в 1955 году.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кроме того, как сообщил уральский производитель, трамваи получили «названия в честь исторических районов центра Санкт-Петербурга, где они будут ездить». 12 вагонов из партии модели 71–421 «Петроградка» — двухсекционные четырехосные полностью низкопольные. 42 вагона модели 71–431 «Коломна» — трехсекционные шестиосные полностью низкопольные двухстороннего движения.

    «Фонтанка» уже рассказывала, что конкурс на услуги финансовой аренды (лизинга) выиграл «Сбербанк лизинг», а сами трамваи соберут на «Уралтрансмаше». Цена вышла рекордная. Подробнее о контракте и его специфике — в материале «Фонтанки».

    Фото: Уралтрансмаш
    Фото: Уралтрансмаш

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Комментарии
    4

    Новости компаний

    close
    close