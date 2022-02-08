57 трамваев для Петербурга поставит ПК «Транспортные системы»

Протокол о подведении итогов аукциона опубликован 8 февраля. Согласно ему, торги признаны несостоявшимися, контракт заключается с ПК «ТС». Этот результат не назвать неожиданным, спецификация в техзадании и ориентация на двухсекционные трамваи указывали на наиболее вероятного поставщика.



Сам аукцион был объявлен 20 января. Речь идет о 57 трамваях со стопроцентно низким полом. Почти все — двухсекционные, только три — с тремя секциями. Это крупнейшая закупка трамваев для Петербурга за последние несколько лет. Ранее предприятие заключило контракт с ПК «Транспортные системы» на 21 трамвай за 2 с лишним миллиарда.

