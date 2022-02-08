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57 трамваев для Петербурга поставит ПК «Транспортные системы»

ПК «Транспортные системы» выиграла контракт на поставку 57 трамваев для петербургского «Горэлектротранса» почти за 7 млрд рублей. Предприятие было единственным участником.

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Протокол о подведении итогов аукциона опубликован 8 февраля. Согласно ему, торги признаны несостоявшимися, контракт заключается с ПК «ТС». Этот результат не назвать неожиданным, спецификация в техзадании и ориентация на двухсекционные трамваи указывали на наиболее вероятного поставщика.

Сам аукцион был объявлен 20 января. Речь идет о 57 трамваях со стопроцентно низким полом. Почти все — двухсекционные, только три — с тремя секциями. Это крупнейшая закупка трамваев для Петербурга за последние несколько лет. Ранее предприятие заключило контракт с ПК «Транспортные системы» на 21 трамвай за 2 с лишним миллиарда.

У «Горэлектротранса» есть утвержденная губернатором программа модернизации на 123 млрд рублей, которая касается как подвижного состава, так и инфраструктуры. В целом она предусматривает до 2028 года 629 трамваев и 587 троллейбусов. На часть из них уже готов выделить инфраструктурный кредит федеральный центр, правительство одобрило заявку Смольного. В бюджете заложены 4,7 млрд в 2022 году и 7 млрд в 2023-м на закупку трамваев. Еще 15,6 млрд в 2022 году — это субсидия на увеличение уставного капитала «Горэлектротранса».

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Комментарии (6)

orlovandrei1986
нужны не только трамваи, нужна ещё и инфраструктура ...
слабо трамвай через весь Невский запустить? =)
***_555
И хорошо. Скорей бы уже все старые гробы ЛМ-ЛВС в металлолом отправить.
Pupin
Хорошая новость.
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