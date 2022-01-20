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7 млрд и 60 трамваев. Петербургский «Горэлектротранс» объявил крупнейшую закупку последних лет

Петербургский «Горэлектротранс» объявил аукцион на закупку 57 трамваев. Начальная цена — 6,9 млрд рублей.

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Документация опубликована на сайте госзакупок 20 января. В проекте контракта говорится, что речь идет о 57 трамваях со стопроцентно низким полом. Почти все — двухсекционные (от 19 до 22 метров в длину и вместимость не менее 130 пассажиров), только три — с тремя секциями (27–31 метров, 200 человек).

Конструкционная скорость — не менее 75 км в час. Боковая обшивка и потолок интерьера должны быть выполнены из алюминия и элементов трудногорючих композитных материалов. Основные цвета кузова — белый, красный и черный. Система активной помощи будет подавать водителю предупреждения о запрещающем сигнале светофора и сама снижать скорость, если он бездействует; предупреждать об обнаружении на пути движения другого трамвайного вагона транспортного средства или человека, с которым имеется опасность столкновения, и опять же, тормозить; обеспечивать соблюдение безопасного скоростного режима. Также собираются установить систему контроля бодрствования водителя.

45 вагонов должны прийти до конца ноября, остальные 12 — в 2023-м.

Это крупнейшая закупка трамваев для Петербурга за последние несколько лет. Ранее предприятие заключило контракт с ПК «Транспортные системы» на 21 трамвай за 2 с лишним миллиарда. Именно ПК ТС является производителем полностью алюминиевого вагона «Витязь-Ленинград».

Однако теперь у «Горэлектротранса» есть утвержденная губернатором программа модернизации на 123 млрд рублей, которая касается как подвижного состава, так и инфраструктуры. В целом она предусматривает до 2028 года 629 трамваев и 587 троллейбусов. На часть уже готов выделить инфраструктурный кредит федеральный центр, правительство одобрило заявку Смольного. В бюджете заложены 4,7 млрд в 2022 году и 7 млрд в 2023-м на закупку трамваев. Еще 15,6 млрд в 2022 году — это субсидия на увеличение уставного капитала «Горэлектротранса».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

markA
121 лям за трамвай.. они точно должны быть алюминиевые? Может, все-таки золотые? Постеснялись бы хоть… куда только ФАС смотрит..
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