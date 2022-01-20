7 млрд и 60 трамваев. Петербургский «Горэлектротранс» объявил крупнейшую закупку последних лет

Документация опубликована на сайте госзакупок 20 января. В проекте контракта говорится, что речь идет о 57 трамваях со стопроцентно низким полом. Почти все — двухсекционные (от 19 до 22 метров в длину и вместимость не менее 130 пассажиров), только три — с тремя секциями (27–31 метров, 200 человек).



Конструкционная скорость — не менее 75 км в час. Боковая обшивка и потолок интерьера должны быть выполнены из алюминия и элементов трудногорючих композитных материалов. Основные цвета кузова — белый, красный и черный. Система активной помощи будет подавать водителю предупреждения о запрещающем сигнале светофора и сама снижать скорость, если он бездействует; предупреждать об обнаружении на пути движения другого трамвайного вагона транспортного средства или человека, с которым имеется опасность столкновения, и опять же, тормозить; обеспечивать соблюдение безопасного скоростного режима. Также собираются установить систему контроля бодрствования водителя.

