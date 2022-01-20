7 млрд и 60 трамваев. Петербургский «Горэлектротранс» объявил крупнейшую закупку последних лет

Документация опубликована на сайте госзакупок 20 января. В проекте контракта говорится, что речь идет о 57 трамваях со стопроцентно низким полом. Почти все — двухсекционные (от 19 до 22 метров в длину и вместимость не менее 130 пассажиров), только три — с тремя секциями (27–31 метров, 200 человек).
Конструкционная скорость — не менее 75 км в час. Боковая обшивка и потолок интерьера должны быть выполнены из алюминия и элементов трудногорючих композитных материалов. Основные цвета кузова — белый, красный и черный. Система активной помощи будет подавать водителю предупреждения о запрещающем сигнале светофора и сама снижать скорость, если он бездействует; предупреждать об обнаружении на пути движения другого трамвайного вагона транспортного средства или человека, с которым имеется опасность столкновения, и опять же, тормозить; обеспечивать соблюдение безопасного скоростного режима. Также собираются установить систему контроля бодрствования водителя.
45 вагонов должны прийти до конца ноября, остальные 12 — в 2023-м.
Это крупнейшая закупка трамваев для Петербурга за последние несколько лет. Ранее предприятие заключило контракт с ПК «Транспортные системы» на 21 трамвай за 2 с лишним миллиарда. Именно ПК ТС является производителем полностью алюминиевого вагона «Витязь-Ленинград».
Однако теперь у «Горэлектротранса» есть утвержденная губернатором программа модернизации на 123 млрд рублей, которая касается как подвижного состава, так и инфраструктуры. В целом она предусматривает до 2028 года 629 трамваев и 587 троллейбусов. На часть уже готов выделить инфраструктурный кредит федеральный центр, правительство одобрило заявку Смольного. В бюджете заложены 4,7 млрд в 2022 году и 7 млрд в 2023-м на закупку трамваев. Еще 15,6 млрд в 2022 году — это субсидия на увеличение уставного капитала «Горэлектротранса».