«Горэлектротранс» нашел поставщиков троллейбусов

Результаты двух аукционов опубликованы накануне. Один из них — на 23 троллейбуса особо большой вместимости — выиграл вологодский «Торговый дом Транс-Альфа». Он соревновался с ООО «Белрус» и предложил более низкую цену — 926 млн рублей. Напомним, ранее именно «ТД Транс-Альфа» стал победителем крупнейшего аукциона последнего времени — 166 троллейбусов почти за 5 млрд рублей.

ГУП «Горэлектротранс» опубликовал результаты оставшихся аукционов на закупку троллейбусов для Петербурга. Поставщики — в Нижегородской и Вологодской областях.

Еще один контракт — на 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом — должен получить «Автотехкомплект». Он предложил цену в 3,36 млрд рублей и обошел всё то же ООО «Торговый дом Транс-Альфа». ООО «Автотехкомплект» зарегистрировано в городе Дзержинске Нижегородской области, принадлежит Александру Захарченко и Игорю Кушнерскому. Ранее именно эта компания выиграла контракт на поставку 20 автобусов на газомоторном топливе для «Пассажиравтотранса».



«Фонтанка» рассказывала о программе модернизации Горэлектротранса общей стоимостью 123 млрд рублей, она включает обновление подвижного состава и инфраструктуры. В целом программа до 2028 года предусматривает приобретение 629 трамваев и 587 троллейбусов.

