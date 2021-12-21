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«Горэлектротранс» нашел поставщиков троллейбусов

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ГУП «Горэлектротранс» опубликовал результаты оставшихся аукционов на закупку троллейбусов для Петербурга. Поставщики — в Нижегородской и Вологодской областях.

Результаты двух аукционов опубликованы накануне. Один из них — на 23 троллейбуса особо большой вместимости — выиграл вологодский «Торговый дом Транс-Альфа». Он соревновался с ООО «Белрус» и предложил более низкую цену — 926 млн рублей. Напомним, ранее именно «ТД Транс-Альфа» стал победителем крупнейшего аукциона последнего времени — 166 троллейбусов почти за 5 млрд рублей.

Еще один контракт — на 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом — должен получить «Автотехкомплект». Он предложил цену в 3,36 млрд рублей и обошел всё то же ООО «Торговый дом Транс-Альфа». ООО «Автотехкомплект» зарегистрировано в городе Дзержинске Нижегородской области, принадлежит Александру Захарченко и Игорю Кушнерскому. Ранее именно эта компания выиграла контракт на поставку 20 автобусов на газомоторном топливе для «Пассажиравтотранса».

«Фонтанка» рассказывала о программе модернизации Горэлектротранса общей стоимостью 123 млрд рублей, она включает обновление подвижного состава и инфраструктуры. В целом программа до 2028 года предусматривает приобретение 629 трамваев и 587 троллейбусов.

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Комментарии (7)

***_555
Хорошо, что не белорусское чудище.
angel of death
нужно не только транспорт покупать, нужно ещё и все 1-е полосы в городе от запаркованного хлама очистить, т.к. дороги строили, чтобы по ним ездили.... куда будут ставить владельцы свой мусор - проблемы владельцев мусора =)))) может тогда Правительство обратит внимание на проблему, что ставить мусор многим некуда - хотя думать надо до покупки этих корыт...
Волос
Закупили самую убогость. Молодцы
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