166 троллейбусов Петербургу поставит компания «Транс-Альфа»

ГУП «Горэлектротранс» подвел итоги аукциона на закупку 166 троллейбусов почти за 5 млрд рублей. Заявка была лишь одна.
Согласно опубликованному протоколу, комиссия рассматривала единственную заявку — от вологодского Торгового дома «Транс-Альфа», именно с ним и будет заключен контракт. Напомним, одноименный завод, принадлежащий, как и торговый дом, Александру Каледину, — постоянный поставщик подвижного состава для Петербурга. В частности, именно его троллейбусы «Сбербанк лизинг» привозил в город по контракту на 700 млн.
«Горэлектротранс» за последнее время объявил несколько конкурсов на приобретение троллейбусов. Помимо 166 троллейбусов за 5 млрд, предприятие закупает еще 97 машин с увеличенным автономным ходом за 3,4 млрд и 23 троллейбуса особо большой вместимости почти за миллиард. Здесь итоги еще не подведены.