Смольный построит дороги на василеостровском намыве за 3 года. Посмотрите, какие и когда

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на строительство улично-дорожной сети для намывных территорий в западной части Васильевского острова. Жители новостроек, которые уже заждались обещанных улиц, могут их увидеть в течение 3 лет.





Документация опубликована накануне, речь идет о первом этапе строительства. Максимальная цена — чуть менее 5 млрд рублей, сроки окончания работ — не позднее 4 ноября 2025 года. Судя по приложенному плану, в 2022, 2023 и 2024 годах будет идти подготовка и разработка документации — расходы составят менее 100 млн в год ежегодно. Основное строительство развернется в 2025 году.



В заключении Центра госэкспертизы перечислены объекты, которые будут построены. Это пр. Крузенштерна, ул. Лисянского, ул. Вадима Шефнера, ул. Челюскина, бульвар Александра Грина, ул. Гончарова, ул. Айвазовского, Вилькицкий бульвар, ул. Чирикова, бульвар Головнина и проезд № 20. «Фонтанка» ознакомилась с ситуационным планом, от которого отталкивается заказчик. Судя по нему, часть уже построенных улиц ждет реконструкция, сроки строительства некоторых не определены.

