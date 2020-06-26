Романтики без больших дорог. Как намыв с прекрасным видом стал пристанищем аскетов

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

С момента сдачи первого жилья на Василеостровском намыве изменилось не так много. За четыре года здесь не построили ни одной школы и открыли один детсад на несколько тысяч жителей. Если раньше терпеть отсутствие обещанной инфраструктуры они могли хотя бы ради волшебного вида на залив из окон, то скоро любоваться им помешают строящиеся у самого берега многоэтажки.

На намыве введены в эксплуатацию 10 корпусов многострадального жилого комплекса эконом-класса «Светлый мир «Я-Романтик» Seven Suns Development, дольщики которого в 2017 году жаловались на срывы сроков сдачи и недоделки. В одиннадцатом корпусе заканчиваются отделочные работы, и скоро, по словам местных жителей, будут выдавать ключи. Всего квартал рассчитан на 5715 квартир и 2075 апартаментов. «Романтик» сейчас является единственным островком жизни на намыве. В выходной день именно внутренний двор становится центром притяжения жильцов, а вовсе не берег залива. На территории комплекса обустроено общественное пространство: детские и спортивные площадки, уличные мангалы.



Также введен в действие ЖК эконом-класса «Капитан Немо», насчитывающий более 650 квартир. Это первая часть проекта «Гавань капитанов» от ГК «Лидер Групп». Она была сдана с опозданием почти в четыре года.

По подсчетам «Фонтанки», в 11 высотках на намыве живут как минимум 8,5 тыс. человек. На них приходится всего один детский сад Seven Suns Development, введенный в действие в 2020 году с опозданием на два года. Помимо этого здесь строится еще 6 жилых комплексов общей вместимостью более 14 тыс. квартир.

Если стоять спиной к заливу и лицом к «Романтику», слева от него строится ЖК «Светлый мир «Тихая Гавань» (около 1000 квартир) того же Seven Suns Development, а справа, ближе к Морской набережной, «Гавань капитанов» ГК «Лидер Групп». Она включает четыре жилых комплекса — «Капитан Немо», «Магеллан», «Колумб», «Нахимов» (в общей сложности более 3 тыс. квартир).

Рядом располагаются участки Seven Suns Development общей площадью примерно 6 га, которые компания приобрела в конце 2018 года. На одном из них (около 2 га) должно появиться образовательное учреждение. Правее этой группы находится участок городской земли площадью 1,3 га, предназначенный для размещения объектов физкультуры и спорта. Он граничит с наделом в 0,77 га, который переведен в категорию «для размещения объектов охраны общественного порядка».



На пересечении улицы Лисянского с бульваром Головнина Glorax Development строит ЖК бизнес-класса «Голден Сити», рассчитанный на 450 000 кв. м жилья (около 1497 квартир). Работы в самом разгаре, строители стучат, сверлят и шлифуют под танцевальную музыку.

Здесь же начинается новая дорога, выложенная из бетонных блоков, ее делят между собой пешеходы, велосипедисты, автомобили и строительная техника. Тропа идет параллельно стройплощадке и дальше вдоль всего побережья. Спуск к воде завален булыжниками. Здесь компания «ЛСР» собирается делать набережную. Девелопер затеял на намывных территориях масштабную стройку, купив участки площадью около 34 га у самого берега для строительства 500 000 кв. м жилья (более 9 тыс. квартир). Теперь перед окнами первых покупателей квартир с видом на залив в два ряда вырастут высотки — ЖК бизнес-класса «Морская набережная». Первые квартиры в нем планируют сдать в конце 2022 года. В обещанном будущем для жильцов должны построить 4 детских сада и 3 школы.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Проект ЛСР от других жилых кварталов отделяет прослойка городской земли, на которой в будущем должен вырасти парк. Осенью 2019 года застройщик засадил эти участки молодыми елями. К лету некоторые деревья пожелтели. Это огорчило уже прикипевших к ним душой жителей.



Пока девелопер застраивает первый участок со стороны ЗСД, вдоль берега лежат горы песка и стоят огромные лужи. Несмотря на исходящий от водоемов неприятный запах, жители умудряются жарить рядом с ними шашлыки и курить кальяны.

Социальная и транспортная инфраструктура в этих местах не поспевает за строительством жилья. Человеку, не знакомому с географией намывных территорий, непросто сразу найти к ним верный и короткий путь. Так, по дороге от «Приморской» корреспондент «Фонтанки» случайно забрел на территорию пассажирского порта «Морской фасад». Добраться сюда на машине тоже нелегко. Дорожная сеть внутри намыва до сих пор не построена, а благоустроенные участки существуют только в границах территорий жилых комплексов и утыкаются в заборы. Чтобы проехать по зачаткам улиц за пределами ЖК, автомобилям приходится подскакивать песчаных дюнах и строительном мусоре. Еще автомобилисты жалуются, что с первого раза невозможно найти нужный адрес — только спустя пару-тройку кругов.

Во время прогулки по территории «Романтика» корреспондент «Фонтанки» заметил только один магазин «у дома». Хотя, по словам местных, он здесь не единственный в отличие от аптеки, которая появилась совсем недавно. Множество декоративных элементов во дворах съедают пространство и делают променад похожим на полосу препятствий. Например, застройщик установил здесь декоративные бассейны, назначение которых часто является предметом споров жильцов в соцсетях. Местная ребятня любит мыть велосипеды в них, за что получает нагоняй от взрослых.



До сих пор на намыве не построили ни одной школы. Вся нагрузка ложится на гимназию №642, школы №2, 12 и другие учреждения по ту сторону ЗСД. Романтики, как сами себя называют жильцы одноименного ЖК, привлекали внимание к своим проблемам с помощью акций. Например, устанавливали указатели несуществующих улиц: «бульвар обещаний Смольного», «улица позора КРТИ»... Осенью 2019 года жители устроили митинг на площади Европы, где потребовали строительства социальной и транспортной инфраструктуры. Зимой градус гражданской активности снизился, а весной грянул коронавирус.

Подписывая в 2006 году договор со стратегическим инвестором «Терра Нова», Смольный обещал обеспечить намыв инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Однако в 2013 году город предложил застройщикам самостоятельно проложить в этих местах инженерные сети, а в 2015 году — за свой счёт возвести дороги и школы, ведь в бюджете средства на это не заложены. Когда правительство в 2017 году раскритиковало стратегического инвестора за неисполнение условий договора и заявило, что «Терра Нова» работает на намыве незаконно, первые жильцы уже заселились в квартиры.



Город пытался контролировать вопрос синхронизации строительства на намыве жилья, «социалки» и транспортной инфраструктуры. Ранее на уровне вице-губернатора эту тему отслеживал Игорь Албин. Он проводил совещания по развитию искусственной части острова и ездил сюда с проверками. В марте 2020 года первый детский садик на намыве открыл губернатор Александр Беглов. Он заявил, что в 2021 году здесь появится ещё одно дошкольное учреждение.

На прошлой неделе глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин заявил в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», что до 2024 года на намывных территориях острова должны появиться 14 детских садов, 7 школ, 9 кабинетов врачей общей практики и 6 помещений для охраны общественного порядка.

«С теми подрядчиками, которые выполняют строительные работы, были заключены определенные соглашения о том, что в первую очередь они строят за свой счет и передают городу — либо на безвозмездной основе, либо город выкупает у них, — объекты социального направления», — сказал Ильин. По его мнению, инфраструктура на намыве отстаёт, потому что вопросы ее появления не были проработаны на стадии выдачи разрешений на строительство. Он добавил, что теперь при получении застройщиками этого документа «акцент будет ставиться на строительство социальных объектов».



По мнению генерального директора Объединения строителей СПб Алексея Белоусова, причины перекоса в сторону жилой застройки действительно стоит искать в соглашениях между городом и каждым из девелоперов. Эксперт допускает, что во время появления первых проектов в ближайших образовательных учреждениях был резерв, который на сегодня уже исчерпан.

«Я не уверен, что, когда разрешения на стройку выдавались, эти вопросы были урегулированы. Поэтому работа, связанная с социальными объектами, наверное, уже во многом будет проходить с теми застройщиками, которые построили свои объекты», — предположил Белоусов.

При этом дороги, по словам эксперта, обычно строит город. На намыве этим частично займутся девелоперы. В Glorax Development «Фонтанке» заявили, что планируют возвести асфальтовую дорогу, ведущую к ЖК Golden City. «Поскольку дорога будет общегородской, работы начнутся только после согласования документации всеми профильными городскими инстанциями, — заявил директор департамента управления проектами компании Андрей Лопатин. — Мы со своей стороны стараемся максимально оперативно разрабатывать и предоставлять всю документацию и форсируем старт работ. Их планируется начать в следующем году».

Кроме того, жители намыва ждут появления развязки с ЗСД в районе Шкиперского протока. В апреле 2019 года Смольный утвердил для нее ППТ. Сообщалось, что интенсивность движения на этом участке может превысить 50 тысяч единиц в сутки. Конкурс на строительство магистрали обещали объявить в 2020 году. Однако в апреле стало известно, что заложенные на развязки с ЗСД средства (2,57 млрд рублей) вырежут из Адресной инвестиционной программы на 2020 год из-за борьбы с пандемией. Единственная артерия, связывающая намыв с другой частью острова, — это продолжение улицы Вадима Шефнера. Сейчас дорога играет роль бутылочного горлышка, в котором каждый день застревает постоянно растущее население намыва.

«Детские сады и школы возводятся планомерно, согласно графику. В свою очередь, городские власти планируют построить образовательные учреждения для обеспечения потребностей жителей уже реализованных на намыве проектов других застройщиков, а также организовать улично-дорожную сеть», — сказал коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад» Денис Бабаков. По его словам, компания надеется на своевременную реализацию транспортных проектов в этой части города, в том числе на появление новой станции метро.

Здесь должны построить станцию «Морской фасад», а на пересечении Шкиперского протока и Наличной — «Гавань», но, зная темпы строительства подземки в Петербурге, ждать их открытия придется еще несколько лет. Только по плану Смольного, объекты введут в эксплуатацию не раньше 2030 года.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

