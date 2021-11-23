Началось строительство Шкиперской развязки ЗСД

На Васильевском острове началось строительство части развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, сообщили «Фонтанке» в компании «АБЗ-Дорстрой» (входит в ГК «АБЗ-1»). Завершить работы планируется до 31 декабря 2022 года.
Сейчас на площадке начаты работы по устройству временных дорог и ограждению строительной площадки, также сооружаются временные съезды с ЗСД для доставки стройматериалов. Земельный участок, попадающий в границы строительства, будет поднят — сейчас активно идет поставка песка на объект, а для защиты от размыва предусмотрено берегоукрепление горной массой. Как рассказали в «АБЗ-Дорстрой», аналогичное решение применялось на всей территории южного намыва Васильевского острова.
Ведется устройство буронабивных свай под опоры будущих съездов — к концу года планируется завершить эти работы на четырех из 15 опор. Всего контрактом предусмотрено сооружение трех съездов, на двух из них обустроят искусственные сооружения общей протяжённостью около 680 метров.
Сейчас на стройплощадке работает 70 человек, 25 единиц техники и 9 судов.
Проект предполагает подключение ЗСД к улично-дорожной сети южной части Васильевского острова через выезд на ЗСД с намывных территорий на север и юг города и съезда с севера города.
Заказчиком строительства выступает АО «Западный скоростной диаметр». Общая стоимость контракта с «АБЗ-Дорстрой» составляет 2,35 млрд рублей, включая разработку рабочей документации.