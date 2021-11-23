Началось строительство Шкиперской развязки ЗСД

На Васильевском острове началось строительство части развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, сообщили «Фонтанке» в компании «АБЗ-Дорстрой» (входит в ГК «АБЗ-1»). Завершить работы планируется до 31 декабря 2022 года.

Сейчас на площадке начаты работы по устройству временных дорог и ограждению строительной площадки, также сооружаются временные съезды с ЗСД для доставки стройматериалов. Земельный участок, попадающий в границы строительства, будет поднят — сейчас активно идет поставка песка на объект, а для защиты от размыва предусмотрено берегоукрепление горной массой. Как рассказали в «АБЗ-Дорстрой», аналогичное решение применялось на всей территории южного намыва Васильевского острова.