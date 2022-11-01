Реконструкция для конных и пеших. Что изменят в «Мюзик-холле» за 9,5 млрд

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольный начал поиск подрядчика на приспособление под современное использование здания «Мюзик-холла» в Александровском парке. Стоить это будет как построить пятую часть стадиона, а управиться надо до конца 2025 года.



Объект культурного наследия, который в народе именуют просто «Мюзик-холл», официально носит название, в котором целая история: «Народный дом, где в мае 1917 г. состоялся 1-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Здесь в Оперном зале выступали певцы Собинов Л. В., Шаляпин Ф. И.». Топонимическая комиссия недавно одобрила его переименование в Музыкальный театр имени Шаляпина.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В справке указано, что место будущего Александровского парка изначально было гласисом или эспланадой Петропавловской крепости — полностью просматриваемым пространством. К началу XIX века никакого военного смысла в этом уже не осталось: в путеводителях по столице и на планах Петербурга того времени эспланада обозначена как «гульбище для конных и пеших». В 1840-х годах было принято решение создать общественный парк.



Народный дом Николая II построили здесь в 1899–1901 годах, в 1910–1911 годах с западной стороны пристроили здание театра. С 1920-х годов здание перешло народному комиссариату просвещения, с 1924-го здесь был кинотеатр «Великан», который и вернулся сюда после войны и восстановительных работ. Последний серьезный ремонт проводили еще в 1980 году, косметический — в 2008-м. В описании технического состояния — трещины, сколы, разгерметизация швов, расхождение плит, «требуют ремонта или замены», «ограниченно работоспособные» фундаменты, стены, перекрытия, конструкции купола, кровля, «столярка», полы и так далее.







Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По сути речь идет о комплексе из трех объемов: 3–5-этажный с мансардами, 8-этажный и соединяющий 2-этажный, где находятся входная группа и малая сцена. Помимо состояния, заказчику многое кажется устаревшим: «Залы, сценическое, светотехническое и музыкальное оборудование, репетиционные не отвечают современным требованиям, предъявляемым для подготовки и проведения театрально-музыкальных постановок и зрелищных мероприятий. 25% зрительских мест в Большом зале имеют ограниченный обзор сцены. Недостаточное количество репетиционных, гримёрных и подсобных помещений. Потребность в балетном и вокальном классах. Не в полной мере обеспечиваются условия доступности для маломобильных групп населения», — говорится в пояснительной записке к проекту. Там уточняют и очевидное: назначение здания не изменится — концерты, мюзиклы, спектакли, конференции.



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Насколько можно судить, после «приспособления» сократится площадь застройки (с 4,8 тысячи «квадратов» до 4,5 тысячи), но значительно увеличится общая площадь самого здания (с 14,8 тысячи метров до 21 тысячи), как и строительный объем. При всем при этом мест станет меньше на 5% (1436 вместо 1692), здесь тоже — вразнобой: большой зал потеряет почти 300 мест (с 1500 до 1219), а малый подрастет (со 192 до 218). В задании на проектирование — зал «Красный бархат» для творческих встреч и «Синий бархат» с эстрадой, буфеты, костюмерные, репетиционные, вспомогательные помещения. Размещение парковочных мест предусматривается на прилегающей территории — плюс 44 веломеста из интересного расчета: 1 велосипед на 20 работников или на 50 посетителей.



Сама проектная документация — это десятки и десятки томов, которые, впрочем, все равно не отвечают на вопрос: почему 9,5 млрд рублей, если не считать ответом фразу «все по сметным нормативам»? Можно зафиксировать, что на всю «внутрянку» идет большая часть сметы: 4,5 млрд рублей — только на монтаж оборудования. В списке множество пунктов — от подъемно-опускных площадок и люков-провалов до электроакустических систем, художественно-постановочного освещения, системы трехмерного моделирования.



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Почти полтора миллиарда — на внутреннюю отделку, 170 млн — на лифты, под 700 млн — на электрическое оборудование, 300 млн — на водоснабжение и вентиляцию.

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Подготовка, сваи, фундаменты и несущие конструкции — в сумме чуть больше 2 млрд.



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Сумму можно дробить по-разному: по видам работ, где, например, видно, что самое дорогое — это освещение залов, их механизация, а также архитектурные решения.



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Или по этапам, где заметно, что почти половина средств заложена на последний год работ — 2025-й.



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По объему проектных материалов — и по их датировке — понятно, что их готовили давно и долго. В том числе и часть, касающуюся гражданской обороны. Там, например, сообщается, какое именно бомбоубежище может быть использовано для укрытия 15 человек, которые должны обеспечивать жизнедеятельность объекта в военное время. Делить укрытие им предписано со школой олимпийского резерва «Радуга», но у них, по крайней мере, есть конкретика.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»