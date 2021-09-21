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«Мюзик-Холл» дождался реконструкции. Последний ремонт здания был 40 лет назад

Реконструкция театра «Мюзик-Холл» в Петербурге начнётся в следующем году

Историческое здание театра «Мюзик-Холл» в Александровском парке в 2022 году начнут реконструировать, сообщает 21 сентября пресс-служба Смольного. В последний раз театр ремонтировали более 40 лет назад.

Реконструкцию «Мюзик-Холл» включили в государственную программу «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. Предполагается, что в течение 2022–2024 годов ежегодно на реконструкцию здания из городского бюджета будет выделяться по 1,5 млрд рублей.

Проектную документацию разработали еще в 2020–2021 годах в рамках адресной инвестпрограммы. Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение на проект.

У здания изношены кровля и водосточная система. В последний раз его ремонтировали в 1980 году, и в 2008 сделали косметический ремонт фасада. Ранее планировалось, что на реконструкцию «Мюзик-Холл» закроется еще в 2017 году.

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