Кастрация котов, зарплаты спортсменам или расселение коммуналок. В ЗакСе сыграли в бюджетный бой

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В понедельник, 7 ноября, в Мариинском дворце рассматривали предложения по корректировке проекта бюджета Петербурга на будущую трехлетку. До второго чтения доберутся далеко не все депутатские поправки.



В этом году процесс формирования бюджета города изменился, вернее, сократились возможности парламента влиять на этот процесс. Если раньше во втором чтении рассматривались все поданные депутатами поправки, то теперь законодатели такую возможность потеряли: в законе появился двухступенчатый фильтр с чиновниками Смольного в составе.



По новому порядку сначала все поданные ко второму чтению предложения рассматривает профильный парламентский бюджетно-финансовый комитет (БФК). Поправки, которые БФК рекомендовал депутатам к принятию (и только они), отправляются на рассмотрение бюджетной комиссии Петербурга. Ее создали в конце прошлого года, в нее входят четыре депутата и семь представителей Смольного. Возглавляет комиссию губернатор Александр Беглов. В итоге во второе чтение выйдут только те поправки, которые получили еще и добро этой комиссии. После этого свои предложения могут подавать либо губернатор, либо БФК, но не сами депутаты.



Первым делом комитет одобрил поправку губернатора. В рамках нее доходы казны сокращаются с 1,057 до 1,048 трлн рублей, а расходы, наоборот, вырастают с 1,169 до 1,195 трлн рублей. Это увеличит дефицит бюджета с изначально запланированных 113 млрд до 147 млрд рублей. Градоначальник, в частности, раздувает размер Резервного фонда до рекордных 50 млрд рублей, добавляет расходы на концессионную трамвайную линию «Купчино — Шушары — Славянка» и вычеркивает 8 млрд из проекта Большого Смоленского моста.



Резервный фонд, напомним, — это кубышка, которую Смольный может тратить по своему усмотрению, депутатам эти деньги неподконтрольны. Любопытно, что на заседании БФК глава комитета финансов Светлана Енилина объяснила необходимость щедро добавить фонду средств введением на федеральном уровне единого соцпособия для семей с детьми. Все это на фоне просьбы депутатов направлять резервы на поддержку мобилизованных, а также уже оформленной практики — финансировать из Резервного фонда восстановление Мариуполя. Ни о том, ни о другом в качестве обоснования для роста фонда Енилина не упомянула.



Комитет рекомендовал к принятию и свою собственную поправку: чуть более 500 млн рублей на выплаты спортсменам и тренерам. Против нее возражал финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников, который подчеркнул, что «решение правильное», но «не хватает важных элементов»: нормативные акты еще не готовы. Глава комитета по спорту Антон Шантырь поддержал вице-губернатора, но напомнил, что если не принять необходимые изменения, то с 1 января спортсмены лишатся возможности получать такие выплаты. Эту проблему в ЗакСе, к слову, уже обсуждали в октябре.



Бюджетно-финансовый комитет традиционно отказался поддержать все пять предложений фракции «Яблоко». Первые три имели идентичное содержание, но разные суммы: 1, 3 и 5 млрд рублей предлагалось добавить на жилье для очередников, которые не имеют льгот. Эти люди, как отметил один из авторов поправки, Борис Вишневский, ждут своей очереди по 40 и более лет. Всего в Петербурге сейчас, по данным главы жилищного комитета Олега Зотова, общая очередь составляет 91 тысячу семей. «Мы планируем оказать содействие примерно 7 тысячам семей очередников, в том числе 660 очередникам общей очереди, не имеющим льгот. Практически 10%», — заявил чиновник.



Также яблочники предлагали добавить 3 млрд рублей на расселение коммунальных квартир, посчитав, что если сохранить текущие темпы, то с коммуналками Петербург разделается лет этак через 40. Поправка тоже не прошла. Зотов, в свою очередь, заметил, что сегодня выразили согласие на расселение жители всего 3,5 тысяч коммуналок — речь идет о квартирах, все обитатели которых достигли консенсуса. Расселить их Смольный обещает в течение 2023, 2024 и кусочка 2025 года.

Отдельно комитет отказался добавить 5 млрд на строительство Калининско-Красносельской линии метро за счет снятия денег с Резервного фонда. Представитель Смольного объяснил, что деньги на эту линию метро — 13 млрд — выделены. Они и правда видны — в справочной информации к адресной инвестиционной программе с разбивкой средств по объектам. Однако это именно приложение, в документах законопроекта АИП теперь укомплектован по отраслям, и там теперь не указано — сколько и на что собираются тратить конкретно.



Несмотря на возражения комитета финансов и главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, депутаты рекомендовали одобрить поправку единороссов Александра Ржаненкова, Андрея Рябоконя и Антона Соловьева — 415 млн рублей на медицинскую реабилитацию. Как заметил глава парламентской комиссии по соцполитике Ржаненков, денег на эти цели не хватает, а цены растут.



Дискуссия разразилась по теме, на которую единоросс Андрей Горшечников попросил всего 2 млн рублей — на запись 20 дисков камерного хора Н.Н. Корнева. Как объяснил депутат, речь идет о «качественной русской песне». Против возражал комитет по культуре. После обсуждения парламентарий снял свою поправку.

Алексей Далматов просил чуть более 25 млн рублей на системы обеспечения безопасности для 29 социальных объектов Красносельского района. В качестве аргумента в пояснительной записке автор напомнил про трагедии в Вешкайме и Ижевске. Его же коллеги ему возражали: если делать в одном районе, надо сразу во всех, а это «другие деньги» и тема не сегодняшнего заседания. Комитет предложение не поддержал.



Коммунист Алексей Зинчук просил добавить 3 млрд фонду капремонта, 20 млрд — на строительство метро, и 5 млрд рублей субсидий — муниципалитетам на асфальтирование внутридворовых проездов. Все — за счет сокращения Резервного фонда. Ожидаемо ни одно из предложений поддержано не было.

Такая же участь постигла и предложения Ирины Ивановой перекинуть 150 млн рублей на социальный контракт — это вид соцпомощи конкретным категориям граждан. И ее же инициативу добавить миллиард фонду содействия кредитования малого и среднего бизнеса.

Единоросс Антон Соловьев попросил добавить денег на спорт. 20 млн федерации дзюдо, 35 млн — федерации бокса, еще 10 млн — самбистам, миллион — скалолазам, и по 5 млн — федерациям карате и шахмат, и еще 7,5 млн — федерации джиу-джитсу. Эти поправки депутаты поддержали, несмотря на возражения комитета финансов. Енилина заметила, что губернаторская поправка и так максимально увеличила дефицит бюджета. Она добавила, что при формировании проекта в Смольном думали о пересмотре доходной часть, но сейчас об этом речи больше не идет. Глава комитета негромко добавила: «Есть риски, что мы и прибыль не соберем в запланированном объеме». Этим она объяснила отказ поддержать ряд предложений депутатов. Вероятно, речь о том, что с нового года исчезнет понятие консолидированных групп налогоплательщиков, так что городу предстоит делиться с федералами налогами на прибыль от того же «Газпрома» в новой пропорции.



Кстати, фракционную поправку «Единой России» комитет тоже поддержал. Набор предложений выглядел экзотично. 12 млн фракция хочет добавить на программу по стерилизации, чипированию и вакцинации бездомных кошек. Она развивается на основании аналогичного опыта с беспризорными собаками — дело в целом для города, бесспорно, важное и полезное.

Еще одно предложение касается субсидирования некоммерческих организаций — приютов — для закупки корма и другого необходимого для содержащихся там животных. 68 млн — в 2023 году. Наконец, субсидия на 80 млн — комитету по спорту на выплаты зарплаты инструкторам, работающим в районных центрах спорта и здоровья.



Во втором — ключевом — чтении проект бюджета Петербурга 2023–2025 годов депутаты ЗакСа рассмотрят 16 ноября.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»