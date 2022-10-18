    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.76eur60.56

    Корректировка основ политики физкультуры и спорта в Петербурге угрожает выплатам для спортсменов

    1731
    1 комментарий

    В Законодательном собрании Петербурга 18 октября прошло первое чтение корректировки городского закона об основах политики физкультуры и спорта. Она может временно лишить спортсменов денежных выплат — в случае, если вовремя не будет подправлен Социальный кодекс города.

    Автором инициативы, которая корректирует закон «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», выступил единоросс Антон Соловьев, председатель профильной «спортивной» комиссии парламента. Как указано в пояснительной записке, законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

    Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов заметил, что законопроект исключает установление порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки спортсменов и тренеров.

    Автор законопроекта признал, что в отсутствие международных стартов часть российских спортсменов высшего уровня лишилась своих зарплат. «Мы сейчас ведем работу по изменениям Социального кодекса, с изменением Социального кодекса, я думаю <...> будем надеяться, что эти выплаты будут восстановлены», — заявил Соловьев.

    «Получается так, что из этого закона выпадает, а в Социальный [кодекс] еще не попало. Сейчас страна лишена многих соревнований, и за нашими выдающимися спортсменами идет охота. Им предлагают и гражданство, и достаточно хорошие условия. Поэтому нам нужно их сохранить», — заметил Павлов. Он добавил, что в Петербурге зарплаты и поощрения спортсменов ниже, чем в Москве, Московской области, Казани и Краснодаре.

    «Коллеги, надо взять под контроль эту ситуацию. Потому что у нас не должны остаться наши спортсмены без оплаты. Нужно синхронизировать, чтобы не получилось, что тут мы их лишим, а потом будет обсуждать полгода изменения в Социальный кодекс», — заявил спикер парламента Александр Бельский.

    На просьбу Соловьева установить короткий срок на внесение поправок из-за «сжатых сроков» председатель ЗакСа возразил: «Мы не можем принять одно, лишить людей денег, не приняв другое. Так нельзя делать. Давайте сначала примем Социальный кодекс».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close