Корректировка основ политики физкультуры и спорта в Петербурге угрожает выплатам для спортсменов

В Законодательном собрании Петербурга 18 октября прошло первое чтение корректировки городского закона об основах политики физкультуры и спорта. Она может временно лишить спортсменов денежных выплат — в случае, если вовремя не будет подправлен Социальный кодекс города.

Автором инициативы, которая корректирует закон «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», выступил единоросс Антон Соловьев, председатель профильной «спортивной» комиссии парламента. Как указано в пояснительной записке, законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.



Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов заметил, что законопроект исключает установление порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки спортсменов и тренеров.

Автор законопроекта признал, что в отсутствие международных стартов часть российских спортсменов высшего уровня лишилась своих зарплат. «Мы сейчас ведем работу по изменениям Социального кодекса, с изменением Социального кодекса, я думаю <...> будем надеяться, что эти выплаты будут восстановлены», — заявил Соловьев.



«Получается так, что из этого закона выпадает, а в Социальный [кодекс] еще не попало. Сейчас страна лишена многих соревнований, и за нашими выдающимися спортсменами идет охота. Им предлагают и гражданство, и достаточно хорошие условия. Поэтому нам нужно их сохранить», — заметил Павлов. Он добавил, что в Петербурге зарплаты и поощрения спортсменов ниже, чем в Москве, Московской области, Казани и Краснодаре.

«Коллеги, надо взять под контроль эту ситуацию. Потому что у нас не должны остаться наши спортсмены без оплаты. Нужно синхронизировать, чтобы не получилось, что тут мы их лишим, а потом будет обсуждать полгода изменения в Социальный кодекс», — заявил спикер парламента Александр Бельский.

