Под Ульяновском вооруженный мужчина ворвался в детский сад. Погибли дети и нянечка

В Ульяновской области в детский сад ворвался мужчина с оружием. Он убил двух детей и нянечку. Об этом 26 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



«Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время «тихого часа», застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой», — рассказал источник агентства.

По предварительной информации, у мужчины с собой было советское двуствольное охотничье ружье ИЖ-27. Мотивы его неизвестны.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожности, новости», стрельба произошла в детском садике «Рябинка» в поселке Вешкайма (Ульяновской области), на улице 50 лет СССР.

