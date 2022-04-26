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    Под Ульяновском вооруженный мужчина ворвался в детский сад. Погибли дети и нянечка

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    17 комментариев

    В Ульяновской области в детский сад ворвался мужчина с оружием. Он убил двух детей и нянечку. Об этом 26 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    «Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время «тихого часа», застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой», — рассказал источник агентства.

    По предварительной информации, у мужчины с собой было советское двуствольное охотничье ружье ИЖ-27. Мотивы его неизвестны.

    Как уточняет Telegram-канал «Осторожности, новости», стрельба произошла в детском садике «Рябинка» в поселке Вешкайма (Ульяновской области), на улице 50 лет СССР.

    Власти Ульяновской области подтвердили «Интерфаксу» факт стрельбы в одном из детских садов региона.

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    Комментарии (17)

    Мillemelle
    сейчас начнутся проверки детских садов, потом опять заглохнет до следующей трагедии. ничего не изменится...
    DjCvetkov
    В большинстве детских садов «охрана» это пенсионеры, которые вооруженному человеку фактически не могут оказать никакого сопротивления. Скорее это просто сторожи. Да и цены у ЧОПов достаточно не маленькие, ещё неизвестно бюджет потянет ли их услуги. Проблема с безопасности детских садов и школ есть, но как её решать власти ещё вроде как не определились.
    X-кот
    Если виллы можно, то почему нельзя стиральные машинки? если бучу и мариуполь можно, то почему нельзя ульяновск?! теперь можно всё.
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