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Особенно оживленно по утрам в будние дни напротив дома № 18 по Советскому проспекту. Это ближайшая остановка в жилом массиве на территории микрорайона Усть-Славянка. В настоящий момент до метро жителей возят автобусы № 115а, 189, 327, 328, 682, находящиеся на обслуживании СПб ГУП «Пассажиравтотранс». «Такая ситуация со всеми автобусами, так как с сентября по май они приезжают уже набитыми. Люди едут из Металлостроя, Колпино, Понтонного. Кто-то просто не может попасть в автобус и надеется попытать удачу на следующем. Люди опаздывают на работы, их штрафуют, у школьников паника при виде давки, и протискиваться им иногда помогают неравнодушные взрослые», — ужасается местная жительница Раиса Бахвалова.



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Пешком, к примеру, от остановки до станции метро «Рыбацкое» идти около 30 минут, по не самому простому пути — через Шлиссельбургский проспект, потом Славянку, а затем через дворы у Караваевской улицы. При этом на огороженный тротуар рассчитывать не стоит, вдоль Советского проложена дорожка из крошки между трассой и оврагами.



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На территории микрорайона все еще нет школ, поэтому «дети едут туда, куда взяли». Родители из года в год просят организовать школьные автобусы, но, как утверждают в администрации Невского района, это невозможно. «Закупка школьного автобуса в конкретную школу является многоэтапной процедурой согласно требованиям, установленным законодательством РФ. Учащиеся, проживающие в указанных жилых массивах, посещают разные школы. В связи с этим организовать школьный автобус в настоящий момент, к сожалению, не представляется возможным», — говорится в ответе чиновников на запрос жителя.



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Подобные проблемы знакомы и жителям в ЖК «Цветной город», где люди добираются силами автобусов и маршруток к станциям метро «Гражданский проспект», «Академическая» и «Девяткино». Там, по данным комитета по транспорту, также идет работа по увеличению рейсов.

««Питеравто» сегодня запустил дополнительный автобус большой вместимости на маршруте №1 24. Он поможет разгрузить напряженный пассажиропоток от Белорусской улицы, нового ЖК «Цветной город» до проспекта Маршака и обратно в часы пиковой нагрузки», — сказали в комитете. А вот тем, кому помощь со стороны не приходит, приходится брать ситуацию в свои руки. Как рассказывала «Фонтанка», для жителей ЖК «Зеленый квартал» застройщик запустил заказной автобус, на котором можно доехать до станции метро «Московская». Воспользоваться им могут только жители комплекса и лишь по специальному пропуску.

Жаловаться на очереди в общественный транспорт в ЖК «Живи! В Рыбацком» застройщика «СПб Реновация» в социальных сетях люди массово начали в 2017 году, когда начали заселять первые квартиры. Только сначала жалобы были про 15–20 человек, толпящихся на остановке, а сейчас про десятки. «Тогда сдали две тысячи квартир, а за эти четыре года район заселился, но ситуация с транспортной доступностью в корне не изменилась», — говорит Бахвалова.

Строительство ЖК ведется в шесть очередей. Вторую сдали в 2019–2020 годах, а третью в апреле 2021 года. На сайте застройщика указано, заселить еще четыре корпуса планируется до конца 2023 года. Согласно данным «Петростата» на 1 января 2021 года, в муниципальном образовании «Рыбацкое» проживает 65 174 человек. За последние пять лет население выросло почти на 6 тыс. человек.

Невский район, по данным комитета по транспорту, один из лидеров среди активно застраиваемых локаций по тому времени, которое необходимо, чтобы добраться до места работы. Среднее время на дорогу — 1 час. Как сообщали в комитете в 2019 году, автобусы следуют с опозданием от 20 до 70 минут из-за сложной дорожной обстановки по трассе движения на ж/д переезде на Загородной ул., Петрозаводском шоссе, Советском пр., пр. Обуховской Обороны, где следуют высокоскоростные поезда «Сапсан». «Увеличение количества автобусов на маршрутах для обеспечения повышенного спроса на перевозки в период с 6:30 до 8:30 считаем нецелесообразным ввиду невозможности обеспечения равномерного интервала между автобусами из-за наличия транспортных заторов по трассам маршрутов», — утверждали там.



Однако дополнительные автобусы все же будут, но три штуки. Как уточнили в комитете по транспорту, послезавтра на рейсе № 115а, в котором в настоящий момент 32 автобуса, их станет 35. К слову, за последние три года их стало больше лишь на семь штук, у рейса № 327 — на одну машину (21), а у № 328 пополнения не случилось (12).

Но это, как отмечали в комитете, далеко не основная проблема. Все упирается в реконструкцию Советского проспекта, расширение которого переносилось из года в год. «Низкая пропускная способность Советского пр. обусловлена его сужением в две полосы на участке протяженностью около 5 км между Рыбацким и Петрозаводским шоссе», — говорили чиновники. На протяжении всего пути пробки в часы пик там возникают в обе стороны магистрали и достигают 7–8 баллов. Советский проспект — часть автотрассы регионального значения Н135. Это единственная магистраль, которая связывает Усть-Славянку с Петербургом. Разговоры о реконструкции и расширении проезжей части ходят не первый год. Предполагается, что на участке от переулка Слепушкина до Советского проспекта, 20, будет четыре полосы, а на следующем отрезке от Шлиссельбургского шоссе — шесть полос.



Как писала «Фонтанка», о необходимости работ на Советском проспекте упоминали еще в 2013 году. Работы не раз переносили. В частности, проект планировали подготовить в 2018 году, а реконструкцию хотели начать в 2019 году и выполнить за два года. Проектно-изыскательские обещали завершать и в 2021 году, но планы снова сдвинулись.

«Работы совместно с утверждением проекта планировки территории линейного объекта планируется в 2022 году», — сказали «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Несмотря на этом, в адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов, значится предполагаемая общая стоимость сметных работ — 21,6 млн рублей. Но график дорожных работ до сих пор неизвестен, как и сроки реализации реконструкции.

С «большой землей» микрорайон соединяет Славянский мост, который не справляется с потоком автомобилей. Разгрузить его мог бы второй мост через Славянку, в районе Рыбацкого проспекта, который еще в 2007 году закрыли для автомобилистов из-за аварийного состояния. По данным КРТИ, работы на нем начнутся только в 2023 году.



Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

