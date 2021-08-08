Это история не о глупых любителях купить квартиру подешевле, а потом жаловаться на неудобства. У нового ЖК, как было обещано в рекламных проспектах, есть и дороги, и даже целых две остановки общественного транспорта. Но из-за бюрократических проволочек они все еще числятся строительным объектом, и пускать туда автобусы чиновники не торопятся — у них своя правда.

Обитатели жилого комплекса «Зеленый квартал», который расположен на Пулковском шоссе, с 16 июля носят в карманах специальные пропуска, которыми не могут похвастаться другие горожане. Документ дает право зайти в автобус, который утром и вечером возит жителей ЖК до метро «Московская» и в обратном направлении. И это не прихоть жадных коммерсантов, а странное требование Ространснадзора, основанное на законах.



Неправильный автобус

В конце февраля застройщик запустил заказной маршрут — автобус, который курсирует до «Московской» в утренние и вечерние часы. Как пояснили в компании-застройщике, договор на оказание услуг перевозки заключили с частной компаний. Проезд платный, но стоимость аналогична городским тарифам — 45 рублей, то есть частично автобус оплачивают сами пассажиры, частично — застройщик. Соотношение, пояснили в компании, примерно 50 на 50.

«Сначала был запущен один автобус на 50 мест, потом, по мере увеличения числа пассажиров, добавили еще один такой же. Позже, когда людей стало еще больше, два автобуса по 50 человек заменили на один на 110 человек. Этого желающим уехать людям хватало», — рассказали в пресс-службе компании.

Ввод системы пропусков в компании объясняют проведенной внеплановой проверкой службы Ространснадзора. Она нагрянула после чьей-то жалобы на то, что кроме жителей ЖК частным транспортом пользуются также и рабочие с соседних строек. В итоге автобус арестовали, а водителя оштрафовали на 5 тысяч.



По информации редакции, в отношение перевозчика так же возбуждено административное дело, по которому компанию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, в настоящее время оно находится на стадии рассмотрения.

Как оказалось, этот маршрут официально числится заказным. А в заказном маршруте, согласно ФЗ № 220, должен ездить только ограниченный круг лиц. Чем именно его надо ограничивать, не очень понятно, но это «преступление» ревизоры не оставили без наказания. А в том, что по уже построенным дорогам на пустующие остановки никакой общественный транспорт не может поехать уже год, — никаких нарушений, видимо, нет.

Ждите

Точной даты, когда же к «Зеленому кварталу» пойдет городской транспорт, пока нет. Застройщик рассказал, что в настоящее время компания в процессе согласования документации на ввод дорог в эксплуатацию, а сроки зависят во многом от согласующих инстанций. Ориентировочно их передадут городу в 2022 году. В комитете по транспорту «Фонтанке» пояснили, что запускать автобус можно будет сразу после передачи.



Жилой комплекс, состоящий из пятиэтажных зданий, строится за Пулковской обсерваторией, первую очередь, три дома, сдали летом 2020 года, вторую и третью планируют сдать до конца 2021 года, в перспективе всего 23 корпуса. Вокруг пока, в основном, поля. В числе ближайших соседей — небольшой квартал преимущественно позднесоветской пятиэтажной застройки Кокколево. Местные называют его «Цветочный питомник».

Владельцам машин при выезде из ЖК необходимо сделать крюк для разворота по развязке на Волхонском шоссе, это примерно плюс 10 минут — но это цветочки по сравнению с тем, как до дома приходится добираться «безлошадным». Ни автобусы, ни маршрутки в ЖК пока не заезжают, хотя остановки для них давно обустроили. Чтобы запустить сюда общественный транспорт, необходимо, чтобы застройщик передал дороги в собственность города, в настоящие время они — частная территория и имеют «строительный» статус.

До действующих остановок необходимо основательно прогуляться (дистанция — примерно вчетверо больше положенных по строительным нормам и правилам (СНиП) 500 метров). Первый путь — это примерно 2 километра до перехода через шоссе у «Цветочного питомника», по специально проложенной и освещенной дорожке. Путь составляет 15–25 минут, в зависимости от скорости ходьбы. Второй вариант — прогуляться почти аналогичное расстояние до перехода и остановки у главного входа в Пулковскую обсерваторию. В этом случае есть очевидный минус — маршрут пролегает вдоль оживленного шоссе. Пыль, близкое соседство с несущимся транспортом и грязь во время дождя. До ближайшей станции метро «Московская» 10 километров по прямой. Дорога на общественном транспорте, особенно в утренние часы, может занять от 40 минут до часа. Впрочем, обитатели ЖК завели отдельный чатик попутчиков и выручают друг друга при случае.



Vox populi

Допуск по пропускам вызвал волну ожидаемого негодования среди жильцов. Кто-то не смог вовремя уехать, так как из-за отсутствия пропуска водитель не пустил его в салон, да и про сами пропуска ряд обитателей узнали, когда не смогли попасть в автобус.

В общедомовом чате в Telegram одна из участниц рассказала, что пропуска ввели после жалобы одной из обитательниц ЖК. По информации присутствующих в чате, жалобщицу не устроило, что вместе с жителями в автобусе ездят и рабочие, которые строят следующие очереди ЖК. В ответ даме пришлось прочитать множество неприятных мнений о себе. В основном, причина возмущения заключалась в том, что у жильцов, которые не являются собственниками, а также у гостей, могут возникнуть проблемы с проездом. Кроме того, временно маршрут лишился одного автобуса, что заметно «уплотнило» количество пассажиров, по крайней мере, в утренние часы. Автор публикации (который не является собственником недвижимости в жилом комплексе), впрочем, без проблем получил пропуск в помещение управляющей компании.



«С понедельника (9 августа. — Прим. ред.) перевозчик обещает вернуть большой автобус», — прокомментировал застройщик и добавил, что будут мониторить ситуацию с загрузкой автобусов и регулировать их число, исходя из спроса. Отменять пропуски не планируется, так как это может повлечь новые штрафы.

Нагрузка растет

В перспективе на Пулковском шоссе можно ждать серьезное увеличение нагрузки. В будущем «Зеленый квартал» основательно обрастет соседями. Вся земля вокруг предназначена под застройку. Согласно генплану, участки по обе стороны Пулковского шоссе имеют функциональное назначение среднеэтажной (а кое-где и высотной) жилой, а также деловой застройки.



Фото: коллаж/РГИС/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кроме строящегося «Зеленого квартала», на противоположной, четной стороне Пулковского шоссе, ближе к Волхонскому, реализуется проект компании «КВС» «Югтаун» — это девять очередей среднеэтажного жилья. Разрешение на строительство первой, «Греции» (три дома на 1233 квартиры) было выдано в конце апреля 2021 года. На нечетной стороне Пулковского шоссе холдинг Setl Group приобрел территорию под небольшой жилой проект на 80 тысяч кв. метров с детским садом и школой. Действующее разрешение на строительство имеет и компания ООО «СЗ Норд Сити».

