Советский аспект. Как светлое будущее в Невском районе оказалось ловушкой для пешеходов и автомобилистов

По данным комитета по транспорту, сегодня Невский район — один из лидеров среди активно застраиваемых локаций по тому времени, которое необходимо, чтобы добраться до места работы. В среднем на дорогу уходит около часа. Советский проспект может оказаться одним из главных источников плохой статистики.

Многокилометровая пробка и полтора моста

Пробки в часы пик возникают в обе стороны магистрали, растягиваются на 5 километров и достигают 7–8 баллов. Причиной новых проблем стало растущее количество местного населения. За прошедшие 2 года муниципальное образование «Рыбацкое» приросло почти на 3 тысячи человек, а за 5 лет, согласно открытым источникам, — почти на 6 тысяч. Сегодня, по данным Петростата, здесь живёт 65 тысяч человек. В данный момент реализуется 4 жилых комплекса больше чем на 30 корпусов, доходящих до 27 этажей. Кирпичные скалы вокруг магистрали ежедневно поставляют новых пассажиров для маршруток и водителей для пробки на Славянском мосту.



К слову о последнем: Славянский мост стал «бутылочным горлышком» Советского проспекта. Четырёхполосное сооружение не способно справиться с потоком автомобилей, к тому же в следующем году оно справляет 25-летие. Свои 23 года мост, напомним, отметил частичным обрушением пешеходной части. Тогда местные жители опасались, что до юбилея он не достоит, но работники Мостотреста оперативно подлатали старожила.

Второй мост, который должен соединять Усть-Славянку с «большой землёй», до сих пор закрыт для проезда транспорта из-за аварийного статуса. Его построили ещё в 1957 году и закрыли для автомобилей в 2007-ом. Так он и служит для променада, хотя планы по реконструкции, как заявляет Мостотрест, есть. В конце октября прошлого года появились сообщения о положительном заключении экспертизы на проект реконструкции. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, работы начнут в 2023 году, на всё про всё уйдет больше 11,5 месяца.

«Кегли»

Пешеходов ждут не менее увлекательные приключения. От Славянского моста и до перекрёстка Советского проспекта с улицей Некрасова «Фонтанке» не удалось найти ни одного светофора. Это крюк в 3,5 километра, который вряд ли кто-то в здравом уме будет делать. Два перехода возникли на углу Гудиловской улицы и Советского проспекта и в районе дома 18, входящего в ЖК «Живи! В Рыбацком». Они не регулируются и, по словам местных, становятся ещё одной причиной возникновения пробок.



«Люди постоянно переходят дорогу, задерживая движение машин. Таким образом, из Металлостроя до метро «Рыбацкое» можно ехать минут 40», — говорит местная жительница. Девелопер проекта сообщил «Фонтанке», что до начала реконструкции Советского проспекта на Гудиловской улице планируют установить светофор, но точных сроков не назвал. К проблемам пешеходов прибавляются грунтовые насыпные тропинки, ведущие к переходам. Во время дождя и таяния снега на тропинках стоят лужи. Увы, предусмотреть такое редкое для Петербурга явление и эффективный дренаж не смогли.

«Весной, когда тает снег или когда идут дожди (а в Петербурге это 90 % дней в году), я вижу людей, которые несут в пакетах сменку, чтобы переобуться для того, чтобы пройти по грязи. Мамочки несут детей на руках, несут на руках коляски, потому что колеса просто не поедут по этой каше», — резюмирует собеседница «Фонтанки».

Но преимущества у пешеходов на Советском проспекте всё же есть: транспортные проблемы района помогают найти общий язык с начальником и увидеть положительное в локдауне. «Это нереально, тратить минимум 4 часа в день на дорогу, чаще всего работодатели это понимают», — не теряет оптимизма местный житель.

В своих бедах жители новостроек винят застройщика. Напомним, реализует проект ЖК «Живи! В Рыбацком» известная в Петербурге компания «СПб Реновация», сейчас она аффилирована с крупной девелоперской группой компаний «Самолёт». По словам новосёлов, при продаже квартир застройщик обещал широкую магистраль, которая на деле оказалась проектом.



В самой компании кивают на чиновников. «Мы исходили из информации, которую получали от органов исполнительной власти Петербурга. Согласно этим данным, реконструкция Советского проспекта должна была быть включена в адресную программу, так как новая трассировка проспекта зафиксирована в разработанном для этой территории ППТ. Однако сроки включения несколько раз переносились», — заявил Дмитрий Михалев, руководитель отдела по связям с органами государственной власти «СПб Реновация».

Что обещают чиновники

Сроки реконструкции Советского проспекта в КРТИ назвать не смогли, но сообщили, что уже в этом году должны завершиться проектно-изыскательские работы. После этого определят график дорожных работ. В «СПб Реновации» ожидают, что реконструкция проспекта завершится до 2024 года. Компания рассчитывает, что, благодаря этому, новый дом, который строится в рамках четвёртой очереди ЖК, не усложнит дорожную ситуацию в районе.

